Video: Milly Quezada entre lágrimas habla de la pérdida de su cuñado

En un reportaje de la cadena estadounidense Univisión, la cantante dominicana Milly Quezada entre lágrimas habla con el periodista @tdandrades sobre su cuñado Fausto Arias, quien era pastor y murió la noche del domingo, luego de estar interno en Nueva York por coronavirus. Dice que no puede describir cuan devastada esta la familia. Pide a las personas tener conciencia. Video cortesía @univision