Alcalde electo en San Cristóbal positivo al Covid-19

Santo Domingo, RD.- El electo alcalde de San Cristóbal, José Montás, dio positivo a las pruebas de coronavirus covid-19.

Montás aseguró mediante su cuenta de Twitter que se encuentra asintomático y guardando aislamiento y cuarentena domiciliaria.

Hoy recibí los resultados de la prueba del #Covid19, y he salido positivo, me encuentro aislado en mi casa, hasta el momento no presento síntomas. Exhorto a los Sancristobalenses a seguir el protocolo establecido y las instrucciones de salud, con Dios saldremos airosos.

— José Montás (@JoseMontasD) April 4, 2020