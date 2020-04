Gobierno iniciará pagos a beneficiarios del programa Quédate en Casa a partir de mañana

Santo Domingo RD-El ministro de Hacienda y coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos y de Empleo, Donald Guerrero Ortiz, informó que el Gobierno iniciará mañana el pago a las primeras 899,354 familias del programa Quédate en Casa a fin de asegurar la alimentación de esos hogares, en su mayoría, integrados por trabajadores informales.

Guerrero Ortiz explicó que en las cuentas bancarias de las familias que actualmente se benefician del programa “Comer es Primero” se acreditarán RD$5,000 mensuales, en dos partidas de RD$2,500 cada una.Además, se hará una transferencia complementaria adicional a aquellos hogares con al menos un miembro en la familia con características que le hagan más vulnerables a la pandemia del coronavirus. Esta transferencia será de RD$2,000 mensuales y beneficiará 452,817 familias dominicanas. Los recursos se entregarán durante los meses de abril y mayo.

El titular del órgano rector de las finanzas públicas destacó que "el programa Quédate en Casa llegará a 1.5 millones de familias, impactando a no menos de 6 millones de dominicanos en todo el territorio nacional".

Diseñado especialmente para personas de escasos recursos o que viven en condiciones de vulnerabilidad, el programa incrementará la cobertura de "Comer es Primero" para incluir a 688,997 nuevos hogares.

Los usuarios nuevos, que hasta ahora no recibían este beneficio, serán contactados mediante llamada telefónica realizada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para ser informados sobre su inclusión en el programa.

Guerrero Ortiz informó que la Administradora de Servicios Sociales (ADESS) enviará un archivo al Banco de Reservas con los números de cédulas de los beneficiarios, con el cual la entidad financiera ha desarrollado un medio de pago virtual que permite identificar al beneficiario con un código de validación asociado que se habilitará como monedero electrónico.

“El monedero electrónico recibirá el crédito dos veces al mes, durante los cuales el beneficiario podrá visitar cualquiera de los comercios afiliados a la red y adquirir sus necesidades de alimentación y bebidas no alcohólicas”, explicó.

Los identificados por la Comisión de Asuntos Sociales sobre la base de la información validada por el Gabinete Social solo deben dirigirse con su cédula de identidad a los establecimientos de la red de comercios afiliados al programa Comer es Primero.