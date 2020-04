Guillermo Moreno: "Coronavirus no cede y crisis económico-social avanza"

Calificó de ineficiente al gobierno al no disponer los recursos materiales para enfrentar la pandemia

El candidato presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno, expresó su preocupación por que la pandemia del Coronavirus no está cediendo, mientras que al mismo tiempo se avanza sin pausa hacia una crisis económico-social en el país.

Calificó de ineficiente al gobierno al no disponer los recursos materiales para enfrentar la pandemia, por no proveer los equipos indispensables para la atención y en no organizar los centros de atención a tiempo para el examen de los sospechosos de contagio.

Moreno expresó que a aparte de la crisis sanitaria se avecina una crisis económico-social, ya que resulta evidente la desesperación por hambre y el recorte de ingresos que han sufrido los hogares por trabajadores que acatando el llamado se han dispuesto a quedarse en sus hogares.