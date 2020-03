Neumólogo Emil Jorge Manzur prevee situación del Covid-19 lleve un sub-registro en el país

View this post on Instagram

Ante el temor de muchas personas por COVID-19, el médico neumólogo y especialista en tratamiento crítico, Emil Jorge Manzur, explica por cuales síntomas es prudente ir al médico. Además analiza la situación actual. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana