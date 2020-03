Alcalde Abel Martínez: "Nos acercamos a mil casos, quédense en casa"

El alcalde hizo el llamado a propósito de los crecientes casos que se constatan en América Latina

Santiago.-Mediante un video colgado en su cuenta de Instagram, el alcalde de Santiago, Abel Martínez envió un mensaje a la población solicitándoles de manera enfática que por favor se queden en su casas para evitar que el país se asemeje a otros que han necesitado construir fosas comunes, porque sus cementerios ya no dan abasto.

"El ayuntamiento en Madrid cerró la Funeraria Municipal, los cadáveres están allá amontonados en los hospitales, incluso en domicilios particulares, están habilitando una pista de patinar de hielo, para recibir estos cadáveres, porque los crematorios no dan abasto", expresó.

Martínez prosiguió el mensaje diciendo que en su momento a esas personas se les pidió que se quedaran en casa, más no acataron el llamamiento:

"Hoy en Guayaquil, Ecuador, la alcaldía anunció la construcción de una fosa común porque los cementerios ya no tienen capacidad para enterrar a sus muertos; en Ecuador tienen menos de 3mil casos de coronavirus, en República Dominicana, nos estamos acercando a mil casos y quiero que tú me me ayudes a que esos anuncios de esos países no los tengamos que hacer aquí".

Se recuerda que la República Dominicana ha mostrado una tendencia contínua al alza de casos por Covid-19, alcanzando una cifra de 712 contagios, según el ultimo reporte del Ministerio de Salud Pública.