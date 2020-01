Twins de Minnesota se mantiene firme en apoyar el futuro de sus prospectos

La actividad estuvo encabezada por Derek Falvey

Boca Chica, RD.- Por segundo año consecutivo, la Academia de Béisbol de Los Mellizos de Minnesota realiza la ceremonia de graduación en la que un grupo de prospectos peloteros recibieron sus certificados de bachilleres, mientras que otros fueron promovidos al siguiente nivel.

La actividad estuvo encabezada por Derek Falvey, presidente de Operaciones de Baseball de Twins Minnesota; Rob Anton, vicepresidente, asistente de la Gerencia General; Jeremy Zoll, director de Operaciones de Ligas Menores; Amanda Daley, gerente de Administración Internacional y Educación; Yerik Pérez, director de la Oficina de la MLB en República Dominicana; Fred Guerrero, director de Scout para Latinoamérica;, Francisco Solano, administrador de la Academia y Pierre Jacotin; coordinador de los Programas Educativos en R.D., entre otros ejecutivos del equipo, quienes se acompañaron del Sr. Antonio Musa, director ejecutivo de CENAPEC y de otros directivos de la institución educativa.

El acto de investidura en el que los jóvenes atletas concluyeron el programa académico que ofrece Centros Apec de Educación a Distancia (CENAPEC), durante el período 2019-2020, fue realizado en las instalaciones de la academia, ubicada en Jubey, Boca Chica y, contó con la presencia de jugadores de Grandes Ligas que pertenecen al equipo, como son Miguel Sanó y Michael Pineda.

Ocho prospectos recibieron sus títulos de bachilleres: Yeremi de la Cruz Vásquez, Jhoan Manuel Durán Sánchez, Anthony Daivid Escobar Hurtado, Luis José Gómez Aybar, Danny Alexander Moreno, Anferny Olivo Duarte, Miguel Alejandro Rodríguez Sánchez, Miguel Ángel Ysrael Vallejo Mejía.

Mientras, fueron promovidos de grado unos 20 estudiantes, de primero, segundo y tercero de bachiller. Pero además la institución educativa reconoció a los estudiantes meritorios como: Miguel Ángel Vallejo y Miguel Rodríguez, en Responsabilidad; Perseverancia, Jhoan Durán y Luis Gómez; en Compromiso, Olivo de la Cruz, y en Disciplina, Escobar Moreno.

La dirección de la Academia de los Mellizos, a través de un emotivo discurso cargado de satisfacción por ver cumplirse una meta más en la vida de estos jóvenes, les dejó algunas ideas para reflexionar: “Esta experiencia y tu educación permanecerán contigo mucho después de que terminen tus días de juego y te afectarán no solo a ti, sino a tu familia y a tu futura familia”.

Los Mellizos de Minnesota le han dado la merecida importancia a este tipo de programas que ofrece CENAPEC, lo cual a su vez llena de orgullo a los prospectos y a sus familiares, no solo por escalar un peldaño más, sino porque se llevan consigo no solo el aprendizaje de las materias tradicionales, sino también conocimientos de inglés, Informática básica y mucho temas de habilidades para la vida tales como: Educación Financiera, Violencia Doméstica, Enfermedades de Transmisión sexual, uso de las Redes Sociales, etc.

Por parte de CENAPEC ofreció las palabras centrales del acto el director ejecutivo, Antonio Musa.