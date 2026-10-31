Fundacam desarrolla jornada médica preventiva en San Juan de la Maguana

San Juan, RD. – La Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica (Fundacam) desarrolla una jornada de atención médica preventiva en San Juan de la Maguana, con el propósito de detectar a tiempo distintas enfermedades y facilitar el acceso a servicios de salud a los residentes de la región Sur.

La iniciativa, encabezada por el presidente de la entidad, doctor Tirso Roa Castillo, forma parte de un programa que realiza cada año en distintas comunidades de esa zona del país.

Durante la jornada, los pacientes reciben evaluaciones para identificar factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, cáncer de próstata, cáncer de mama, diabetes y otras condiciones de salud.

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Prevención de enfermedades cardiovasculares

Roa Castillo explicó que estas jornadas cobran especial importancia ante el aumento de complicaciones de salud que, según indicó, ha observado después de la pandemia del COVID-19.

«Después esa pandemia que vino, se han incrementado los problemas cardiovasculares y cada día tú ves más dominicanos, más personas de nosotros con efectos secundarios de complicación, con trombosis, con intensivos, con infartos y con muertes súbitas», manifestó Roa Castillo.

El especialista mencionó entre las afecciones que requieren atención los infartos, las trombosis y otros problemas cardiovasculares, por lo que consideró necesario acercar los servicios de prevención a las comunidades.

Asimismo, detalló que el equipo médico realiza pruebas de PSA, evaluaciones cardíacas y electrocardiogramas para identificar posibles factores de riesgo y orientar a los pacientes sobre su condición de salud.

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Entregan medicamentos gratuitos

La jornada también contempla la entrega gratuita de medicamentos y el seguimiento periódico durante el año a pacientes afectados por enfermedades catastróficas.

Las evaluaciones médicas se desarrollan en la Ciudad Universitaria de San Juan de la Maguana, donde los residentes pueden acceder a los servicios ofrecidos por el equipo de profesionales de la salud.

En tanto, el diputado Carlos Morillo y Pascual Valenzuela exhortaron a la población a aprovechar la iniciativa y acudir a realizarse los chequeos médicos.

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Ambos valoraron el esfuerzo de Fundacam para trasladar estos servicios hasta San Juan de la Maguana y facilitar que más personas puedan atender su salud de manera preventiva.

Por: Miguel Angel Geraldo