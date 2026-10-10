Tiroteo en Santiago deja muerto a “Guccito” y un agente SWAT herido

Santiago, RD. – La Policía Nacional informó que un miembro de la unidad táctica SWAT resultó herido por arma de fuego y un reconocido antisocial identificado como Isaac de Jesús Fernández Reyes, alias “Guccito”, de 21 años, falleció tras atacar a miembros policiales, cuando realizaban un allanamiento anoche en la avenida Imbert, sector Ensanche Espaillat, de esta ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:48 de la noche, cuando agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), en coordinación con la unidad SWAT, ejecutaban la orden judicial núm. 2026-AJ0088600, quienes al llegar al lugar fueron atacados a tiros por Guccito, por lo que repelieron la agresión.

Durante el incidente resultó herido el cabo Rafael Gómez de la Cruz, miembro de la unidad táctica SWAT, quien presentó una herida de proyectil de arma de fuego en la mano izquierda, con entrada y salida y fractura expuesta, siendo trasladado a un centro médico para recibir atención.

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En tanto, Fernández Reyes falleció a consecuencia de múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego, conforme a la certificación médico-legal.

El cadáver fue levantado en presencia de las autoridades competentes y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Evidencias ocupadas

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron como evidencias una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con su cargador de 30 cápsulas, varios accesorios, un teléfono celular y casquillos.

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Antecedentes del fallecido

Al ser depurado en el Sistema Policial de Consultas Criminológicas (SPCC), “Guccito” figuraba con cinco registros relacionados con hechos de robo y homicidio, además de un impedimento de salida del país y cuatro casos judiciales activos.

La Policía Nacional indicó que las actuaciones se realizaron conforme al procedimiento establecido y que las evidencias fueron levantadas para los fines de investigación correspondientes.

Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas de la Dirección Regional Cibao Central Policía Nacional.