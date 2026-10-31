¿Qué dirá Raquel Peña? Empresarios agotan entradas para almuerzo de Amchamdr

Santiago, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezará el próximo 24 de noviembre el Almuerzo Regional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en Santiago de los Caballeros, un encuentro que ha despertado un marcado interés en el sector empresarial, con las entradas agotadas a pocas horas de ponerse a disposición del público.

La actividad, programada para las 12:00 del mediodía, tendrá como tema central «Los retos del crecimiento de la región Norte, a partir de las inversiones públicas y privadas», una conferencia en la que se prevé que la funcionaria aborde los principales desafíos económicos de esta zona del país y la importancia de la articulación entre el Gobierno y el sector privado.

Inicialmente, el almuerzo estaba previsto para celebrarse en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton. Sin embargo, la elevada demanda de participación motivó su traslado al Hotel El Gran Almirante, con el objetivo de disponer de un espacio de mayor capacidad.

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El agotamiento de las entradas ha generado expectativas sobre la intervención de Peña, especialmente en momentos en que el desarrollo de infraestructuras, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la competitividad regional forman parte de los principales temas de interés para el empresariado del Cibao.

Expectativas por la participación de Peña

La convocatoria también ha provocado reacciones en distintos sectores. El abogado y comunicador Máximo Miñoso, director del medio La República, consideró que la respuesta del público evidencia el posicionamiento político e institucional de la vicepresidenta.

En un artículo de opinión, Miñoso atribuyó el interés generado por la actividad a la confianza que, a su juicio, ha construido Peña mediante su gestión junto al presidente Luis Abinader.

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La vicepresidenta, oriunda de Santiago, ha mantenido una participación activa en la agenda gubernamental y en encuentros con representantes de los sectores productivos, por lo que su intervención permitirá conocer su visión sobre las prioridades de desarrollo de la región Norte.

Un espacio de diálogo empresarial

Los almuerzos organizados por Amchamdr forman parte de las iniciativas de la entidad para promover el intercambio entre representantes del Gobierno, empresarios y actores vinculados al desarrollo económico.

La Cámara Americana de Comercio impulsa acciones orientadas a fortalecer el clima de negocios, la competitividad, las inversiones y las relaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos.

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En el caso de Santiago, estos encuentros permiten colocar en la agenda pública asuntos relacionados con el crecimiento de la región Norte, considerada uno de los principales polos industriales, comerciales y productivos del país.

La participación de Peña se produce en un escenario en el que el empresariado mantiene especial atención sobre las inversiones públicas y privadas necesarias para sostener el crecimiento económico y mejorar las condiciones de competitividad del Cibao.