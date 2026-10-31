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PN apresa a hombre y le ocupa sustancias controladas en Santiago

Santiago, RD. – Miembros de la Policía Preventiva apresaron en flagrante delito a Joan Alberto Ventura, en el sector San Francisco de Jacagua, a quien le ocuparon varias porciones de sustancias controladas, presumiblemente marihuana y crack. Durante el operativo, al detenido, se le ocuparon 30 porciones de presunta marihuana y 15 de un material rocoso, […]

Yafreisi Agüero
flagrante delito
PN detiene en flagrante delito hombre y le ocupa sustancias narcóticas en Santiago
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Santiago, RD. – Miembros de la Policía Preventiva apresaron en flagrante delito a Joan Alberto Ventura, en el sector San Francisco de Jacagua, a quien le ocuparon varias porciones de sustancias controladas, presumiblemente marihuana y crack.

Durante el operativo, al detenido, se le ocuparon 30 porciones de presunta marihuana y 15 de un material rocoso, presumiblemente crack; la suma de RD$4,525 en efectivo, un celular y una motocicleta marca Tauro, color rojo.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron enviadas al departamento correspondientes para los fines de ley.

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ETIQUETAS:SantiagoPolicía PreventivaSan Francisco de Jacagua
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