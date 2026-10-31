PN apresa a hombre y le ocupa sustancias controladas en Santiago

Santiago, RD. – Miembros de la Policía Preventiva apresaron en flagrante delito a Joan Alberto Ventura, en el sector San Francisco de Jacagua, a quien le ocuparon varias porciones de sustancias controladas, presumiblemente marihuana y crack.

Durante el operativo, al detenido, se le ocuparon 30 porciones de presunta marihuana y 15 de un material rocoso, presumiblemente crack; la suma de RD$4,525 en efectivo, un celular y una motocicleta marca Tauro, color rojo.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron enviadas al departamento correspondientes para los fines de ley.