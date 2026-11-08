Miguel Vargas llama a formar una gran alianza opositora nacional

Santiago, RD. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, llamó a las organizaciones políticas de oposición a superar sus diferencias y avanzar en la construcción de una gran alianza nacional de cara a las elecciones de 2028.

Durante un encuentro provincial de dirigentes celebrado en Santiago, Vargas Maldonado sostuvo que la división entre los partidos opositores favorece la permanencia del oficialismo en el poder.

«Gobiernos malos, muy malos, ante oposición dividida se quedan, permanecen», expresó el dirigente político al referirse a la necesidad de alcanzar un acuerdo electoral amplio.

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El presidente del PRD indicó que su organización trabaja para propiciar esa alianza, sin descuidar el proceso de reorganización y fortalecimiento interno que desarrolla a nivel nacional.

Cuestiona gestión del Gobierno

Asimismo, el dirigente político acompañó su llamado con fuertes críticas a la gestión gubernamental, cuestionó las políticas agropecuarias y afirmó que la autosuficiencia alimentaria del país habría descendido de un 88 % a menos de un 70 %.

Además, criticó la situación de la educación y la salud, el endeudamiento público, la inversión en obras y el control migratorio, sobre este último punto, sostuvo que las medidas oficiales no garantizan un control efectivo de la frontera y que la presión migratoria afecta servicios como la salud y la educación.

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PRD reporta avances en su reorganización

En el plano interno, el presidente del PRD aseguró que la organización ha completado más del 95 % de su reorganización territorial, un proceso que incluye estructuras provinciales, municipales y de distritos municipales.

Por: José Adriano Rodríguez