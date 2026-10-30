Leonel mueve sus fichas en Santiago con una intensa agenda política de tres días

Santo Domingo, RD. – El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, desarrollará desde este viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre una amplia agenda de actividades políticas y sectoriales en la provincia de Santiago, que incluirá encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad, juramentaciones de nuevos dirigentes y la apertura de locales de la organización política.

La agenda iniciará este viernes al final de la tarde con la participación del exmandatario en la graduación del Diplomado en Formación Política, que se celebrará en la Casa del Pueblo, ubicada en la avenida Las Carreras, donde recibirán sus certificados 90 participantes que completaron el programa de capacitación.

Encuentros con sectores productivos y sociales

El sábado, el exmandatario sostendrá encuentros con representantes de los sectores productivos, empresariales y profesionales de Santiago, entre ellos miembros de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), así como productores de cigarros y tabaco del municipio de Villa González.

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El presidente de la Fuerza del Pueblo también compartirá con choferes de la ruta M, en el barrio Libertad, y participará en un conversatorio con jóvenes y representantes de sectores sociales y productivos de Santiago, como parte de las actividades programadas para conocer sus planteamientos e intercambiar impresiones sobre temas de interés para la provincia.

Juramentará nuevos dirigentes y abrirá locales de la FP

Como parte de las actividades políticas del sábado, Fernández encabezará, a las 6:00 de la tarde, la apertura de un nuevo local de la Fuerza del Pueblo en el distrito municipal de Guayabal, municipio de Puñal, específicamente en la plaza Korocote, sector Los Pinos, donde también juramentará a dirigentes procedentes de otras organizaciones políticas.

La jornada del sábado incluirá, además, un encuentro con profesionales del sector salud, en el que participarán médicos de la provincia.

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Cerrará agenda con apertura de local en Santiago

El domingo 1 de noviembre, el exmandatario encabezará, a las 10:00 de la mañana, la apertura oficial del local de la Fuerza del Pueblo correspondiente a la Circunscripción 1 de Santiago, ubicado en la calle 3 esquina avenida 27 de Febrero, en el ensanche Libertad.

Posteriormente, Fernández sostendrá un encuentro con comerciantes y empresarios de Gurabo, con el que concluirá su agenda de tres días en la provincia de Santiago.