De Santiago a Miami: Indira Zarzuela presentará El Vuelo del Águila en Miami

Santiago, RD. – La Comisión Mundial para la Paz otorgó a la coach ejecutiva y conferencista dominicana Indira Zarzuela la distinción de Mensajera para la Paz, un nombramiento que la integra a una red internacional dedicada a promover la convivencia a través de la educación y el liderazgo.

La designación consta en una comunicación oficial del 10 de octubre de 2026, firmada por la presidenta de la organización, Piedad Molano Ortiz. En ella, la Comisión resalta el papel de quienes, desde su liderazgo y su labor formativa, impulsan cambios positivos y duraderos en sus comunidades.

El reconocimiento llega como respaldo a una idea que atraviesa todo su trabajo: la paz de una sociedad comienza en la vida de cada persona. Cuando una mujer sana su historia, fortalece su identidad y aprende a decidir con conciencia, ese cambio se extiende a su familia, a su entorno laboral y a su comunidad.

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El Vuelo del Águila: una propuesta para el crecimiento personal

Con este respaldo, Zarzuela llevará fuera del país El Vuelo del Águila, el programa que diseñó para acompañar a las mujeres en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. La propuesta invita a las participantes a revisar las creencias y los hábitos mentales que limitan sus decisiones, a reconocer sus talentos y a encontrar el propósito que da sentido a su vida.

Más que un taller motivacional, El Vuelo del Águila plantea un trabajo profundo de autoconocimiento. Las participantes identifican los patrones de pensamiento que han condicionado su historia, cuestionan las ideas heredadas sobre lo que pueden o no pueden lograr y aprenden a tomar decisiones desde la conciencia de su propio valor. El objetivo es que cada mujer termine el proceso con mayor claridad sobre quién es, qué sabe hacer y hacia dónde quiere dirigir su vida.

El programa descansa sobre una convicción que guía todo el trabajo de la mentora: cada mujer es única, y su verdadero potencial aparece cuando deja de imitar modelos ajenos, reconoce su propio valor y se atreve a elevarse, como el águila, hacia aquello para lo que fue creada.

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La figura del águila resume esa propuesta: un ave que no se conforma con volar bajo, que mira lejos y que encuentra en las alturas su espacio natural. Del mismo modo, el programa busca que las mujeres dejen atrás las limitaciones que las mantienen a ras del suelo y se permitan aspirar a más.

Más de mil mujeres han participado en sus programas

Más de mil mujeres han pasado por sus conferencias, talleres y espacios de formación, centrados en la autoestima, la identidad, el liderazgo personal y el desarrollo integral.

En esos encuentros, Zarzuela combina herramientas del coaching ejecutivo con una mirada humana y cercana, lo que permite a las asistentes llevar lo aprendido a su vida personal, familiar y profesional.

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Antes de dedicarse de lleno a la mentoría, Zarzuela construyó una carrera de más de veinte años en el mundo corporativo, donde se desempeñó en liderazgo, transformación organizacional y gestión del talento humano. Esa experiencia, unida a su vocación de servicio, sostiene hoy su trabajo de impacto social.

Ese recorrido le permitió conocer de cerca cómo se forman los líderes, cómo se gestionan los cambios dentro de las organizaciones y qué necesitan las personas para crecer. Hoy traslada ese conocimiento a un público más amplio, bajo la premisa de que el liderazgo no es exclusivo de los cargos directivos, sino una capacidad que toda mujer puede desarrollar.

Presentará el programa en una asamblea internacional en Miami

El próximo paso de esta etapa será la Asamblea Internacional para la Paz 2026, prevista para el 5 y 6 de diciembre en la Florida International University (FIU), en Miami. Allí la dominicana expondrá su programa ante observadores internacionales y delegados de diversos sectores.

Su presencia en este encuentro representa una vitrina para el talento dominicano y una oportunidad para que una propuesta nacida en Santiago dialogue con experiencias de paz y educación de otros países.

Además, El Vuelo del Águila recibió una invitación para optar al nivel GTAN de los Mensajeros para la Paz. La iniciativa pasará por una evaluación que podría incorporarla al Modelo Educar para la Paz, lo que abriría la puerta a llevarla a nuevas comunidades dentro y fuera del país.

Con este nombramiento, Indira Zarzuela suma su voz a la de quienes trabajan por una cultura de paz y reafirma su propósito de acompañar a más mujeres a descubrir su valor, desarrollar su potencial y, como el águila, alzar el vuelo.