Fuerte oleaje y erosión costera destruyen tramos viales en playa de La Majagua

​Samaná, RD. – Los embates del mar provocados por un intenso oleaje han causado estragos significativos en la zona costera de la Playa de La Majagua, perteneciente al municipio de Sánchez, donde tramos importantes de la vía de acceso y comunicación terrestre han colapsado de manera parcial.

​De acuerdo con las imágenes captadas en el lugar, la fuerza constante de las olas ha provocado un severo proceso de socavamiento y erosión marina en la línea de costa.

Esto ha ocasionado que grandes porciones del terreno y del camino vecinal cedieran, derrumbándose hacia la orilla de la playa y dejando la vía intransitable o en un alto riesgo de incomunicación total.

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​El fenómeno natural no solo ha afectado la infraestructura vial, sino también el ecosistema de la zona, donde árboles de la franja costera han quedado con las raíces al descubierto debido a la pérdida de soporte del suelo.

Video del Fuerte oleaje en la playa de La Majagua

Además, se puede observar restos de vegetación, troncos y sedimentos los cuales han sido arrastrados por la marea alta, bloqueando secciones del trayecto.

​Los residentes y comunitarios de la zona expresan su profunda preocupación ante el avance acelerado del mar, el cual amenaza con destruir lo que resta de la vía de comunicación si no se toman medidas correctivas e ingenieriles urgentes a corto plazo.

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Por: Federico Rutan