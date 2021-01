MP utiliza propiedad de Abel Martínez para ubicar sospechosos en asuntos de drogas

Alegadamente buscan a un hombre y una mujer que residen en el lugar

Santiago.- El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, aclaró que el allanamiento que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público a una vivienda propiedad de Abel Martínez, no es en contra del alcalde.

“Es bueno que sepan, no es contra Abel Martínez, es contra dos ciudadanos que no son Abel Martínez, no es contra Abel Martínez, por Dios”, expresó Núñez.

Francisco Núñez dijo que en el trascurso de este día la Fiscalía de Santiago sostendrá un encuentro con la prensa donde ofrecerán más detalles sobre el caso.

De su lado, una fuente cercana al alcalde informó a CDN que las autoridades han usado la casa, propiedad del alcalde Abel Martínez para penetrar a la vivienda de los vecinos quienes están siendo allanados por la DNCD.

“Cómo demanda el protocolo, bajo colaboración y sin ninguna obstrucción a su trabajo, se les permitió el acceso por la propiedad del para que ejecutaran el allanamiento del domiciliado próximo”, confirmó la fuente a CDN.

“En ningún se está estableciendo que Abel Martínez tiene implicación legal con elementos vinculados al narcotráfico, y ni siquiera la casa es de Abel por donde entraron, solo la usamos en campaña, ahí nos reuníamos”, prosiguió.