Matan dos mujeres a puñaladas en Nueva York, una de las víctimas es dominicana

Manhattan, Nueva York.- Dos mujeres fueron encontradas muertas a puñaladas en Nueva York, una de las víctimas es de origen dominicano, informaron las autoridades.

Los gritos de auxilio se escuchaban desde dentro del apartamento de las víctimas, pero que no recibieron respuesta a tiempo. Cuando la policía llegó dos mujeres que vivían en el lugar estaban muertas a puñaladas.

“Tenemos sangre en la puerta y en el piso...”, replicó el superintendente del edificio, Salvador Cruz, dice que fue uno de los primeros en sospechar que algo andaba mal y de inmediato llamó al 9-1-1.

Narró a Telemundo, que cuando llamó al 911 que vino, “una voz me dijo todo está bien, y si todo está bien por qué no me abre yo quiero saber que todo esté bien.” Yo tengo una master key yo se la doy ellos abrieron y encontraron los cuerpos en el piso.”

Una de las victimas tenía 51 años, fue identificada como Belky Cruz, una dominicana muy querida por la comunidad. Su hermano buscaba respuestas.

Vinicio Cruz, Hermano de Belky narró que “la hermana mía es la dueña del apartamento y supuestamente el novio de la muchacha entró y las mato a las dos...”

La otra víctima fue identificada como Jaslynn Peña de 37 años. Según vecinos Peña se había mudado recientemente justo por temor al mismo hombre que le quito la vida.

“Ella vino corriéndole al novio o al esposo entonces la señora le alquiló una habitación normal”, narró Carmen Arias, vecina de las malogradas damas.

Según familiares, el sospechoso, Kelvin Valdez de 27 años, llego al lugar enfurecido y habría apuñalado a las dos mujeres en el cuello y el pecho. Intentó huir, pero los agentes lo detuvieron.

Se informó que Valdez trato de escapar por la zona de escape de fuego del edificio, pero lo atraparon con el cuchillo en la mano. El hombre enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma. El incidente ocurrió la tarde del martes en el edificio número nueve de la avenida Sherman en el Alto Manhattan.