Julio Cury asegura solo fue contratado por Cámara de Cuenta saliente para recurso constitucional

Santo Domingo, RD.- El abogado Julio Cury, propietario de la empresa Inteligencia Legal, aseguró que solo fue contratado para defender a la Cámara de Cuentas en un recurso de inconstitucionalidad incoado a raíz de los allanamientos realizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Cury insiste en que la contratación de su empresa y de los abogados Francisco Franco y Eduardo Jorge Prats procuraba llevar un recurso de conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Pepca y una instancia de nulidad de orden de allanamiento.

“La Cámara de Cuentas no me contrató para defender a sus miembros en caso de que fuesen sometidos. Me contrató, al igual que a Eduardo Jorge, para presentar una acción constitucional en conflicto de competencia ante el TC y una instancia en nulidad ante la SCJ”, explicó Cury a CDN.

La respuesta de Cury se produce a raíz de la presentación de una carta del Departamento de Auditoria Interna de la Cámara de Cuentas que da cuenta de que la referida contratación legal y los pagos totales eran violatorios a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.