Santo Domingo, RD.- El exsenador por la provincia Valverde, César Augusto Matías (Yayo), aseguró que la muerte del teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz se trató de una ejecución.

A través de su cuenta de Twitter el ex legislador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifestó que usará todo lo que este a su alcance para esclarecer el caso.

“Quiero ser muy claro, no hay la menor dudas de que se trata de una ejecución y anuncio al país y a nuestra provincia, que no dejare solo a la madre y esposa del coronel Rodríguez Cruz y usare todo lo que esté a nuestro alcance para establecer la verdad, no habrás impunidad ya verán”, posteó en la referida red social.

Expresó que el hoy occiso era una persona por quien tiene muchos afectos, igual que por su madre con quien mantiene una amistad y comunicación aunque vive fuera del República Dominicana.

“Era una persona de mi afectos personal, fue por gestión nuestra que entro a la academia y su madre Altagracia es una compañera y amiga de larga data, que a pesar de irse a vivir a New York nos llama”, dijo.

Agregó que hará su propia investigación sobre este caso.

“Como abogado y político, estoy haciendo mi propia investigación, porque todo el mundo sabe en Boruco, de que él matador haces unos 43 días , poco más o poco menos estuvo en la casa y hablo con el coronel ,porque tenía una música alta y cuando se identificó se retiró de mala manera”, concluyó.