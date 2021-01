"Y esto realmente me ha dejado en shock", manifestó

Santo Domingo, RD.- El director regional de la Dirección General de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, atribuyó este martes la denuncia de violación sexual en su contra a que pudo haber sido porque la joven fue a la entidad con la intención de que fuera nombrada ese día.

“Y esto realmente me ha dejado en shock… pero yo entiendo que esa persona parece ser que como fue con intención de que la nombraran a Aduanas, quizás ella entendió que el que va la van a nombrar y el mismo día va formalizado con su nombramiento, su avalía y esas cosas, algo que no es así en aduanas hay un procedimiento de reclutamiento y no fue nombrada”, manifestó al ser cuestionado a que atribuye esta denuncia.

Durante una entrevista telefónica en El Gobierno de la Mañana, Gómez sostuvo que la joven estuvo en Adunas desde la 11:00 a.m. hasta las 5:57 p.m. cuando salieron del edificio en presencia de varias personas que se montaron con ellos en su vehículo para hacer recorrido.

“Y la persona que dice que se violó se montó voluntariamente en el vehículo, una persona que haya sido violada yo entiendo que no se monta con su victimario en el vehículo voluntariamente y tampoco va a otro establecimiento hablando con nosotros en camaradería sin ningún síntoma ni rasgo de violación ni estrujada ni maltratada ni llorando”, aseguró.

De igual forma, aclaró que no dice que no conoce a la denunciante porque la ha visto en escenarios políticos, pero que no había interactuado directamente con ella hasta ese día que fue a Aduanas.

Asimismo, enfatizó que pese a que la Fiscalía de Santiago no lo había llamado a comparecer, él mismo se interesó en que lo citaran para mostrar su versión y las conversaciones que tiene en su teléfono con la joven.

El funcionario hizo esas declaraciones tras asegurar que él no entró al baño como alega la joven y que no es empleada de Aduanas, sino que fue con a la entidad a iniciar un proceso de aprender y de ser evaluada para una designación.

“En segundo lugar lo de la cámara eso es falso, que me hubiera gustado que sí realmente hubiera cámaras, donde Aduanas no hay cámaras, a mí me hubiera gustado que sí que hubiera cámara porque eso fuera era una muestra fehaciente de eso no era así, que no era verdad”, agregó.

También informó que posee conversaciones de ella con otra persona, donde la joven le dijo que iba a ir a Aduanas y que le iba a mandar una foto con Antonio, o sea con él.

En el día de hoy Aduanas informó que Gómez Díaz fue suspendido de sus funciones sin disfrute de su salario, hasta nuevo aviso, mientras que la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santiago investiga una denuncia en contra del encargado.

Fuente: Z101