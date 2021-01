Abogada segura exadministrador de EDEESTE no pretende irse de RD

Santo Domingo, RD.- La abogada del ex administrador de la Empresa Distribuidora del Este (EDEESTE), Luis Ernesto de León, afirmó que su cliente no tiene pretensiones de salir del país como han publicado algunos medios digitales.

Wendy Lora indicó que quiere dejar claro que Luis Ernesto de León se encuentra en su residencia con su familia, no ha intentado salir del país, aunque no tienen impedimento alguno para hacerlo, al menos no legalmente, y no tiene motivos para hacerlo.

“Hasta el momento no ha sido requerido, en relación a sus funciones al frente de EDEESTE y está más que dispuesto acudir de manera voluntaria a cualquier escenario que sea requerido por las autoridades pertinentes, las únicas vías de las que dispone el señor De León son las vías legales”, explica la abogada en un documento enviado a CDN.

Luis Ernesto de León, cuñado del ex presidente Danilo Medina, ha sido señalado en investigaciones periodistas realizadas por la periodista Julissa Cespedes, de favorecer con comprar millonarias a dos hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla de Medina, Maxi y Alexander Montilla. Pero, hasta el momento no ha sido requerido por las autoridades.