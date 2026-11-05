Resultados Leidsa: Números ganadores 04 de noviembre 2026

Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 04 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 04 de noviembre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 04-11-26 31, 13, 49 Loto Pool 04-11-26 10, 14, 19, 28, 31 Super Kino TV 04-11-26 03, 07, 14, 19, 23, 27, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 58, 63, 64, 77, 81, 82, 84 Quiniela Palé 04-11-26 29, 31, 39 Super Palé 04-11-26 29, 19

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 04-11-26 Loto: 10, 15, 26, 28, 34, 36

Loto Más: 04, 07

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.