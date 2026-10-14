Punta Espada: 20 años que cambiaron la escala del golf en República Dominicana

En noviembre de 2026 se cumplen 20 años de la inauguración oficial de Punta Espada Golf Club, el primer campo de golf desarrollado en Cap Cana y una de las piezas que definieron desde sus inicios la propuesta de la Ciudad Destino. Diseñado por Jack Nicklaus, el campo ha sido reconocido por Golfweek como el número uno del Caribe y México durante 11 años consecutivos, consolidando su presencia en el panorama internacional de este deporte.

El aniversario de Punta Espada se celebra cada año en el marco del torneo Cap Cana Golf Cup, cuyos ingresos se destinan al beneficio de la Fundación Forjando un Futuro.

La historia de Punta Espada comenzó antes de la apertura de sus primeros hoyos. Cuando Cap Cana concibió su modelo de desarrollo, el golf ya formaba parte de la planificación original. No se trataba de incorporar posteriormente una instalación deportiva a la oferta turística, sino de construir un destino en el que este deporte tuviera un papel relevante en su proyección internacional.

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Con esa visión, la selección del diseñador era una decisión determinante. Cap Cana apostó por Jack Nicklaus, ganador de 18 campeonatos mayores y una de las figuras más reconocidas del golf mundial, cuya trayectoria en el diseño de campos aportaba el nivel de referencia que buscaba el proyecto.

El resultado fue un recorrido que aprovecha la topografía, los acantilados y el litoral caribeño para integrar las condiciones naturales del terreno a la estrategia de juego. El diseño no solo debía responder a criterios técnicos, sino también a las características particulares de la costa de Cap Cana.

Los primeros nueve hoyos de Punta Espada fueron presentados en julio de 2006. Ese mismo año quedó abierto el recorrido completo de 18 hoyos, cuya inauguración oficial se celebró en noviembre con la presencia de Nicklaus.