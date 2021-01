Partido Demócrata resalta apoyo coalición dominicana en victoria de Pensilvania

Liderada por Esteban Cabrera

Nueva York, EEUU.- El Partido Demócrata de Pensilvania resaltó el apoyo a la campaña 2020 de la Coalición Dominicana con Biden, fundada y liderada por el periodista Esteban Cabrera, quien fungió como director operativo, extendiendo el trabajo electoral a 19 estados y siendo instrumental en la contundente victoria del nuevo presidente Joe Biden.

Cabrera, dirigente republicano en Filadelfia, abandonó esa línea para junto al representante demócrata Danilo Burgos del distrito 197 en la legislatura de Pensilvania y la activista demócrata de Nueva Jersey, Liliam Soriano de Banner, quienes mantuvieron el apoyo a la coalición y jugaron un papel instrumental en recuperar el estado para volver a convertirlo en un bastión electoral azul, color de los demócratas.

El dirigente dominicano, en la víspera de la juramentación de Biden, explicó que el trabajo electoral de la coalición abarcó los cuatro años del Gobierno de Trump, desembocando en una clara victoria en Pensilvania, uno de los estados pendulares junto a Georgia, Arizona y otros que sellaron el triunfo del mandatario demócrata.

“En base al trabajo sistémico, metódico y paciente, conseguimos conquistar un alto porcentaje decisivo entre los electores indecisos y los que no votaron en 2016, que fueron vitales para nuestra victoria en Pensilvania”, añadió.

Agradeció junto a Burgos y Soriano de Banner, la lealtad y el respaldo masivo de los votantes de Pensilvania quienes durante los cuatro fatídicos años de Trump, se mantuvieron firmes a la espera del momento crucial, las elecciones tempranas y las del 3 de noviembre 2020.

Catalogó a los electores como los verdaderos héroes del triunfo debido a que desafiaron los altos riesgos de la pandemia y se expusieron al contagio, movilizándose en masas con la firme decisión de vencer la pesadilla de la Casa Blanca al mando de Trump.

“¡Gracias por hacer que Pensilvania vuelva a ser azul, Esteban!, no solo derrotamos a un presidente en ejercicio este año. Superamos una pandemia global, una guerra total por el derecho al voto y una máquina de desinformación impulsada por el propio presidente”, dice en una de sus partes la carta enviada a Esteban Cabrera por el Partido Demócrata, firmada por su presidenta, Nancy Patton Mills.

Cabrera, también es el director del periódico El Faro Latino, desarrolló un sólido liderazgo en toda la costa Este y Centro de Estados Unidos, viene del Partido Republicano, en cuya organización jugó un papel determinante en la comunidad latina de Filadelfia en las elecciones de 2016, abandonó dicho partido por los desaciertos de Trump con sus políticas antiinmigrante.

“¡Nuestra victoria en Pensilvania es histórica y se ha ganado con esfuerzo: un testimonio duradero de la fuerza de la democracia, de líderes y votantes como usted!, pero en 2021, enfrentaremos nuevos desafíos. Debemos superar la COVID-19, implementar la audaz agenda de Joe Biden, reunir a la gente del estado de Pensilvania y preparar a nuestro partido para los vientos electorales en contra que nos esperan”, añadió Patton Mills en la misiva.

“Contaremos con usted en 2021 y más allá, tal como lo hemos hecho en los últimos cuatro años. Pronto habrá mucho trabajo por hacer, pero primero celebremos. ¡Celebra nuestras victorias! ¡Celebre el final de un año difícil y los mejores días que se avecinan! Celebre a su familia y seres queridos que están con usted cerca o lejos”, dijo la líder demócrata en la carta.

“En nombre del partido y el personal del Partido Demócrata de Pensilvania, gracias por todo lo que ha hecho”, reiteró Patton Mills a Cabrera en la correspondencia.

Carta en inglés

Thank you for turning Pennsylvania back to blue, Esteban!

We didn’t just defeat an incumbent president this year. We overcame a global pandemic, an all-out war on voting rights, and a disinformation machine fueled by the president himself.

Our win in Pennsylvania is historic and hard-earned: a lasting testament to the strength of democracy and voters like you.

But in 2021, we’ll face brand new challenges. We must overcome COVID-19, implement Joe Biden’s bold agenda, reunite the people of PA, and prepare our party for electoral headwinds ahead of us.

We’ll count on you in 2021 and beyond just as we have over the past four years. Soon, there will be much work to do, but first, let us celebrate.

Celebrate our victories! Celebrate the end of a hard year and the better days ahead! Celebrate your family and loved ones who are with you near or far!

Have a joyous holiday season and New Year, Esteban. And on behalf of the party and staff of the PA Democratic Party, thank you for all that you’ve done.

Yours,

Nancy Patton Mills

Chairwoman

PA Democratic Party.

Por: Miguel Cruz Tejada