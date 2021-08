Messi hablará mañana en rueda de prensa sobre su salida del Barcelona

Messi comparecerá este domingo en el Auditori 1899 del Camp Nou

El futbolista argentino Lionel Messi comparecerá este domingo en el Auditori 1899 del Camp Nou, luego de que el pasado viernes el presidente Joan Laporta confirmara su salida del Barcelona.

El delantero argentino solicitó al club azulgrana la posibilidad de realizar una rueda de prensa para explicar cómo vive su adiós al Barça.

Tras 21 años en el Barcelona, Messi deja el club después de que Laporta no pudiera encontrar una solución para encajar su sueldo en la desbordada masa salarial del primer equipo.

Te puede interesar: Lionel Messi no renovará contrato por el Barcelona

”Tenemos una institución que está por encima de todos, incluso del mejor jugador del mundo. Hay razones muy objetivas por las que no hemos podido cerrar el acuerdo: la situación económica. No tenemos margen salarial, lo hemos excedido. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió el límite y no hemos tenido tiempo de revertir esta situación”, justificó el máximo directivo azulgrana.

El argentino, que había regresado de sus vacaciones el pasado miércoles, esperaba firmar su nuevo contrato el jueves. No pudo. El presidente le comunicó a su padre y representante que no podía cumplir con el contrato de cinco temporadas que habían pactado en julio.

El rosarino, consternado, se refugió en su casa de Castelldefels junto a su familia a la espera de resolver su futuro.

El jugador se reunirá hoy junto a su padre para comenzar a analizar las distintas opciones. La idea de la familia Messi es resolver su futuro en las próximas horas.