Santo Domingo, RD.-La señora Belkis Ramona Gutiérrez madre de José Antonio Espinal de 32 años de edad, narró como su hijo fue asesinado supuestamente por agentes de la Policía Nacional la tarde del pasado jueves cerca de su vivienda en el sector Villa Faro de Santo Domingo Este.

Según algunos testigos y familiares, la situación se creó tras Espinal negarse a desmontarse de su motor como le solicitaron los agentes policiales, Por lo que estos arremetieron contra el.

Un equipo de CDN se traslado hasta la residencia de la señora donde está explicó que ignoraba el motivo por el cual los agentes asesinaron a sangre fría a su vástago.

"No se el motivo por lo que paso, yo nada más se que vinieron dos policías, lo agarraron allá alante. El venia para acá...sin palabras, sin nada, le dieron un tiro en un pie".

Según narra la señora Gutiérrez, al acudir al llamado los vecinos y amistades le alertaron de lo que estaba sucediendo, luego se dirigió al lugar donde según relata también hicieron intento de agresión a su persona.

"Cuando salgo que voy pa´ donde el hijo mío, lo abrace, cuando lo abrazo el policía me apuntó, y yo le dije a el que si el quería que me matara", expresó al narrar el lamentable suceso.

Afirmó que uno de los agentes no dejo que nadie se le acercara, incluyendo personas que querían brindar primeros auxilios al hoy occiso, lo que apresuro el fallecimiento de José Antonio Espinal.

Continua relatando la madre, con dramáticos detalles, como los agentes disparaban sin piedad a su hijo a unos pasos de su residencia.

"Cuando el venia entrando se calló y le dio el segundo tiro en una pierna". Luego "Venia entrando cojeando le dio el tercero que le entró por la espalda y le salió por aquí (señalando en una parte de su pecho), el se agarro aquí y calló", dijo con voz estremecida la señora.

"Cuando el calló yo le dije José levántate José", expresó la madre con esfuerzo para esbozar sus palabras.

Afirmó además que el joven no porta ningún tipo de arma "el lo único que tenia era un celular y mil pesos, eso fue lo único que le encontré porque yo lo revise", dijo con ojos llorosos.

"Mi hijo no tenia pistola, mi hijo no tenia ninguna clase de arma, ninguna", añadió.

"Y si el hubiese tenido usted no cree que el hubiera enfrentado a los policías porque nada más eran dos, (...) y el no saco arma de fuego, no saco nada", aseguró.

A la pregunta de que si algún miembro de la institución había hecho intento de comunicarse con los familiares respondió negando.

"Ninguno, ninguno ha hecho presente, ninguno ha dicho nada, nadie, nada más ustedes (refiriéndose al equipo de CDN)".

La madre dice espera que se haga justicia, ya que entiende no es el primer caso, además de que si hijo dejo cuatro niños en la orfandad. "El más chiquito tiene un año y el tenia su familia".

"¿Que le puedo yo pedir a la justicia? que hagan justicia", concluyo con lagrimas en su rosto.

Agentes de la Policía Nacional mataron de varios disparos a un joven identificado como C Gutiérrez, su nombre de pila era José Antonio Espinal de 32 años de edad, en un hecho ocurrido la tarde del jueves en Villa Faro.

Por Lauren Sepúlveda