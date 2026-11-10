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Antalya.- La activista sueca Greta Thunberg advirtió este martes en la COP31 de Antalya (Turquía) de que la crisis climática «no está bajo control» y el calentamiento global amenaza a los jóvenes de todo el planeta, especialmente a los más vulnerables, y reclamó una mayor movilización para exigir cambios a los gobiernos.

«La crisis climática amenaza a todos los jóvenes del planeta, especialmente a aquellos que viven en las zonas más vulnerables», afirmó la joven en unas declaraciones a la ONG Plan International, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia.

Negociaciones sin freno a las emisiones

La activista, de 23 años, criticó la falta de resultados de las negociaciones internacionales sobre el clima, que se celebran desde hace más de tres décadas, mientras las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero continúan aumentando.

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«Ahora estamos en la COP y hemos visto que, después de décadas de estas cumbres, las emisiones siguen aumentando. Así que tenemos que entender que la situación no está bajo control», declaró.

Greta Thunberg vuelve a la COP para alertar de que la crisis climática

Llamamiento a la movilización juvenil

Thunberg, fundadora del movimiento juvenil ‘Fridays for Future’ y posiblemente la activista ambiental más conocida del planeta, instó a las nuevas generaciones a reclamar medidas más ambiciosas para frenar el calentamiento.

«Como jóvenes, nuestro futuro está amenazado y tenemos que elevar nuestra voz y reclamar cambios, tal como vemos hacerlo a jóvenes alrededor del mundo», indicó.

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Regreso a la COP tras Glasgow

Su presencia en Antalya supone su regreso a una cumbre climática de Naciones Unidas por primera vez desde la celebrada en Glasgow (Escocia), en 2021.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa cómo algunos asistentes la reconocen y le piden fotografías, aunque su regreso a la cumbre climática ha sido esta vez discreto, sin anuncios previos en sus propias cuentas.

Críticas a las cumbres climáticas

Thunberg ha sido una de las voces más críticas con las cumbres climáticas, a las que acusa de servir para lavar la imagen ambiental de gobiernos y empresas, sin impulsar cambios suficientes para reducir las emisiones.

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La activista ganó fama mundial en 2019, cuando, con 16 años, pronunció un encendido discurso ante los líderes reunidos en la sede de la ONU en Nueva York, a quienes reprochó su inacción frente a la crisis climática.

«Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías», denunció, antes de lanzar su ya célebre: «¿Cómo os atrevéis?«.