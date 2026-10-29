Zoraima Cuello plantea tres claves para convertir la IA en riqueza en RD

Inteligencia artificial como motor de la economía dominicana

Cuello destacó que la inteligencia artificial puede fortalecer sectores como la banca, las zonas francas, el turismo y la agroindustria.

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Sin embargo, advirtió que el país necesita avanzar de la automatización de tareas hacia la innovación y el desarrollo de actividades económicas de mayor valor.

Citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los cuales la productividad laboral dominicana equivalía en 2024 al 49 % del promedio de sus países miembros.

También resaltó el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que concentran el 61.6 % del empleo nacional. También que aportan el equivalente al 32 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con los datos presentados.

«La transformación de unas pocas empresas no garantiza el progreso de toda una economía», afirmó.

El talento humano será clave ante los cambios laborales

Cuello citó estimaciones del Foro Económico Mundial que indican que el 39 % de las competencias laborales cambiarán o quedarán obsoletas hacia 2030.

Ante este panorama, consideró necesario fortalecer la conexión entre las universidades, el sistema educativo y los sectores productivos para preparar a los dominicanos para las nuevas demandas del mercado laboral.

Explicó que, además de aprender a utilizar herramientas digitales, los trabajadores necesitarán desarrollar habilidades de análisis, creatividad y resolución de problemas.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de preservar las oportunidades de aprendizaje práctico para los jóvenes profesionales, ante la automatización de tareas que tradicionalmente les permitían adquirir sus primeras experiencias laborales.

Estudio revela uso de inteligencia artificial en el trabajo

Durante el congreso, Cuello presentó el Índice HUMANOS 5.0, una investigación que reunió 1,440 respuestas completas de líderes y profesionales, principalmente del Gran Santo Domingo.

Entre los principales hallazgos del estudio figuran los siguientes:

70 % de los líderes consultados utiliza inteligencia artificial diariamente en su trabajo.

de los líderes consultados utiliza inteligencia artificial diariamente en su trabajo. 66 % reconoce que en sus equipos se emplea esta tecnología sin una política que regule su uso.

reconoce que en sus equipos se emplea esta tecnología sin una política que regule su uso. 85 % considera necesario establecer un marco legal específico para la inteligencia artificial.

Los resultados resaltan la necesidad de fortalecer las reglas para el uso de estas herramientas, proteger los datos y establecer mecanismos de supervisión humana.

«La verdadera prueba del liderazgo no está solamente en las decisiones que tomamos, sino en las consecuencias que estamos dispuestos a asumir», expresó Cuello.

HUMANOS 5.0 reúne a autoridades y especialistas

La apertura del congreso contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; la exvicepresidenta Margarita Cedeño, y la directora ejecutiva de Supérate, Mayra Jiménez.

La jornada también incluyó el panel «Más allá del algoritmo: liderazgo, credibilidad e influencia», con los comunicadores Persio Maldonado, Francisco Tavárez, Miralba Ruiz y Mario Dávalos, bajo la moderación de Josefina Navarro.

Los participantes analizaron los desafíos de la desinformación, la credibilidad y el liderazgo de los medios ante el avance de la inteligencia artificial.

Cuello concluyó que República Dominicana necesita coordinar esfuerzos entre el Gobierno, las empresas, las universidades y la sociedad civil para convertir los avances tecnológicos en beneficios concretos.