Zonas más vulnerables del Gran Santo Domingo

Santo Domingo, RD.- A propósito de las lluvias caídas y las que se esperan es pertinente que conozca las zonas más vulnerables ante lluvias e inundaciones en el Gran Santo Domingo.

Existen ya identificados determinados lugares que son más propenso a deslizamientos de tierra e inundaciones.

En el Distrito Nacional

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Sectores de la Circunscripción 3 como Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules, María Auxiliadora, 27 de Febrero y Villa Francisca son vulnerables y propensos a sufrir inundaciones.

A estos se suman zonas cercanas al río Isabela y afluentes: como Arroyo Hondo, La Puya, Los Peralejos, Los Ríos, La Hondonada, San Diego, Arroyo Manzano y Cerros de Arroyo Hondo.

En estas zonas, especialmente en temporadas ciclónicas como la actual, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y otras situaciones.

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En la provincia Santo Domingo

Santo Domingo Este:

Sectores próximos a cañadas como Los Tres Brazos, El Dique, Las Lilas, Los Mina Viejo, Los Mina Sur, Villa Duarte, Cancino Adentro, El Almirante, Los Mameyes y la zona de La Barquita Norte.

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En Santo Domingo Oeste

Es el municipio donde se acumula más agua y en el que reportaron mayores incidencias de riesgos en los pasados noviembres.

Los puntos más vulnerables son Alamo 1ero, El Café de Herrera, Las Caobas, Bayona, Buenos Aires de Herrera, El Abanico, Bienaventuranza, Juan Pablo Duarte y las comunidades aledañas a la cañada de Guajimía.

Santo Domingo Norte

En este municipio los sectores más vulnerables a crecidas y anegamientos son: Sabana Perdida y El Dos de Enero, además de zonas en expansión cerca de cauces de ríos.

En fin, en estos municipio hay identificados al menos 50 puntos vulnerables que siguen representando amenazas para miles de residentes.

Especialmente, calles y avenidas en las que se estanca el agua de la lluvia, inunda viviendas, negocios y genera caos en el tránsito.

Charcos que generan mayor inundación:

John F. Kennedy, entre la Máximo Gómez y la José Ortega y Gasett.

En la avenida Dr. Defillo casi esquina John F. Kennedy

Luperón

Expreso V Centenario

San Martí

John F. Kennedy próximo a la Abraham Lincoln

Abraham Lincoln con Respaldo Fantino Falco

Vega Real

Lorenzo Despradel casi Winston Churchill

27 de Febrero con Doctor Delgado, entre otros.

La Castellana, Los Prados, Rosmil, La Aldaba, Cuesta Hermosa, Cacicazgo y Ciudad Moderna.