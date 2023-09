Yolanda Martínez: «Hoy me niego a ser rehén de la tristeza»

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Yolanda Martínez, madre de Adela Molina, la joven de 23 años cuya vida se truncó repentinamente debido a un ataque cardíaco, compartió su determinación de mantener viva la esencia de su hija y su amor por la vida.

«Nuestra Adela amaba los girasoles, los colores, el arte, la naturaleza. Era sensible y respetuosa, vehemente y solidaria. Hija, hermana, familiar y amiga excepcional, le faltó tiempo pero no amor. Ella sabía amar y se sabía amada por nosotros incondicionalmente. Hoy me niego a ser rehén de la tristeza, y por ella y su recuerdo, queremos celebrarla y honrar su vida», expresó Martínez.