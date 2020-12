Yocairy Amarante recibirá ayuda del Gobierno para cirugía de su cara

Me mató en vida, me dejó marcada para siempre

Santo Domingo, RD.- La joven Yocairy Amarante a quien su expareja pagó para que le rociaran “plomerito” o ácido del diablo, dijo que la recuperación fue muy difícil y dolorosa, mientras estuvo recluída en la Unidad de Quemados del hospital Ney Arias Lora y recibirá ayuda del Gobierno para la cirugía de su cara.

“Lo que él me hizo fue una muerte en vida, pido que le echen 40, 50 años o cadena perpetua, que se haga justicia”, ponderó.

Afirmó que tiene su ánimo al 100 por ciento, al principio tenía pensamientos negativos, pero gracias a que empiezo a pensar en mi hija eso se me va.

Reveló que “todo el tiempo me ha gustado trabajar y eso no lo puedo hacer ahora como antes, perdí un ojo y del otro veo borroso, los médicos dicen que me van a operar y ver lo que se puede hacer.

Contenido relacionado: Inician colocación autoinjerto en rostro de Yocairi Amarante

Me hicieron un injerto que me bajó el párpado, indicó.

Expresó que quiere echar para adelante con su hija, y pondré mi negocio propio, porque con esta condición a ninguna de las afectadas le han dado empleo y yo se peinar y tengo mis manos buenas.

Duré dos meses internas.

Al principio ninguna de las autoridades me ha ofrecido ayuda, solo lo he recibido de las personas de las redes, Cardy B., Alofoke, entre otros.

“Le solicito que me ayuden al gobierno con la cirugía de mi cara para que no se asusten mis clientas cuando las vaya a atender.

Tuit del Presidente

El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje se comprometen a brindar todo el apoyo que se requiera para que la joven Yocairy Amarante reciba las cirugías reconstructivas necesarias para recuperarse. La escuchamos y resaltamos su valentía y la entereza de su alma.

Tuit de la Primera Dama

Así es, y desde ya estamos localizando a los cirujanos plásticos reconstructivos. También es nuestro deseo ayudar a todas las damas que han pasado por casos similares.

La querellante pide al tribunal que los imputados sean condenados al pago de una indemnización de 20 millones de pesos como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Según el reporte médico, el equipo de cirugía plástica prefirió postergar el proceso hasta que las heridas de su rostro presenten mayor grado de evolución.

El equipo de cirugía realizó estos procedimientos en el cuello, miembros superiores e inferiores, además del tórax que resultaron con quemaduras de un 40 % de superficie corporal.

Se recuerda que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a Willy Antonio Javier Montero, Pedro Alexander Sosa Méndez alias Alex, y Joan José Féliz, acusados de lanzar ácido del diablo a Yocairi Amarante Rodríguez.

La medida deberá ser cumplida en el correccional del 15 de Azua. Fueron acusados de asociación de malhechores, golpes y heridas, violencia de género, tortura y barbarie.

El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, presidido por el juez José Alejando Vargas, impuso la medida tras evaluar los diversos elementos de prueba que presentó el Ministerio Público, representado en audiencia por la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la fiscal litigante Esther González.