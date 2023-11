«Yo me defendí», dice mujer que mató a su pareja en Arenoso

San Francisco de Macorís, RD. – La mujer que le quitó la vida a su pareja sentimental el pasado fin de semana en Arenoso y que resultó capturada por vecinos, quienes luego la entregaron a las autoridades, dijo que el hecho ocurrió al ella defenderse de la agresión de la víctima.

Reyita Muñoz Calzano de 50 años de edad, confesó que le quitó la vida a José Luis Jiménez de 49, luego de que éste presuntamente celoso la agrediera con fines de ultimarla, según su versión.

La señora, quien dijo que reside en la Jagua de Yuna, dijo que su pareja la golpeaba y mostró como muestra una herida. Pide a las autoridades que la ayuden, alegando que José Luis Jiménez Díaz la hirió varias veces antes de suceder el hecho.

Muñoz Calzano dijo que su pareja «era muy bruto y de todo me iba encima y me agarraba por el cuello». Agregó que él le dio una puñalada primero cuando le tiró con el cuchillo.

Entonces en el forcejeo como yo soy una mujer fuerte también no sé cómo el mismo Dios permitió que el cuchillo se callera y yo lo cogí y cuando él venía para encima de mí con un destornillador, yo me defendí para quitarme de encima, no fue para pullarlo y ahí el se me lanzó encima y se dio el caso.

Dijo.