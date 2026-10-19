Yipeta se parte en dos tras caer a la marginal de la autopista Duarte

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago. — Una mujer y dos niños, de nueve y cuatro años, los trasladaron a un centro de salud privado, luego de que la yipeta en la que viajaban saliera de la autopista Duarte, cayera al marginal sur y chocara contra un poste del tendido eléctrico y una escalera de un complejo de apartamentos.
El aparatoso accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, frente a las torres Real II, donde una cámara de seguridad captó la secuencia del siniestro, en el que el vehículo quedó partido en dos.
De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el despacho del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 notificó el hecho alrededor de las 2:30 de la madrugada.
El vehículo involucrado es una yipeta Lexus blanca, identificada en el reporte a nombre de Lianny Mercedes Coronado, de 32 años, a quien trasladaron al centro médico privado junto con los dos menores que la acompañaban.
Notas relacionadas
Según la descripción preliminar, la yipeta se deslizó desde la autopista hacia la vía marginal y colisionó con el poste y la escalera de los apartamentos, la grabación de seguridad documentó la violencia del accidente y la separación de la estructura del vehículo, aunque se confirmó el traslado de sus tres ocupantes al centro asistencial, el reporte no precisa las lesiones que sufrieron ni su condición de salud.
La DIGESETT informó que el vehículo lo llevaron a su centro de retención en Santiago para los procedimientos correspondientes.
Las circunstancias que provocaron que la yipeta saliera de la autopista permanecen pendientes de esclarecimiento, el informe preliminar no establece la velocidad a la que circulaba ni otros factores que pudieran haber incidido en el accidente.
POR: José Adriano Rodríguez.
Te puede interesar
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
- Abogada advierte sobre multas y prisión por incumplir la facturación electrónica
- Aumento de combustibles premium genera quejas entre conductores