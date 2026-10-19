Yipeta se parte en dos tras caer a la marginal de la autopista Duarte

Santiago. — Una mujer y dos niños, de nueve y cuatro años, los trasladaron a un centro de salud privado, luego de que la yipeta en la que viajaban saliera de la autopista Duarte, cayera al marginal sur y chocara contra un poste del tendido eléctrico y una escalera de un complejo de apartamentos.

El aparatoso accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, frente a las torres Real II, donde una cámara de seguridad captó la secuencia del siniestro, en el que el vehículo quedó partido en dos.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el despacho del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 notificó el hecho alrededor de las 2:30 de la madrugada.

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El vehículo involucrado es una yipeta Lexus blanca, identificada en el reporte a nombre de Lianny Mercedes Coronado, de 32 años, a quien trasladaron al centro médico privado junto con los dos menores que la acompañaban.