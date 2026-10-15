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Presidente del TSE se recupera satisfactoriamente tras intervención quirúrgica

El juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, evoluciona favorablemente tras una intervención quirúrgica realizada hace varios días. El magistrado podría recibir el alta médica en las próximas horas. El Departamento de Comunicación del TSE informó a este medio que el juez presenta una evolución positiva. Camacho ingresó el pasado lunes […]

Ruth Salcedo
Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo
Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del Tribunal Superior Electoral.
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El juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, evoluciona favorablemente tras una intervención quirúrgica realizada hace varios días. El magistrado podría recibir el alta médica en las próximas horas.

El Departamento de Comunicación del TSE informó a este medio que el juez presenta una evolución positiva.

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Camacho ingresó el pasado lunes por la mañana en la Clínica Abreu. Esa misma tarde, los médicos lo sometieron a una cirugía para extraer líquido y colocar una válvula para tratar la hidrocefalia, según el diagnóstico médico.

Durante su recuperación, la jueza suplente Lourdes Teresa Salazar asumirá las funciones de la presidencia del Tribunal Superior Electoral.

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ETIQUETAS:SaludTribunal Superior ElectoralTSEintervención quirúrgicaYgnacio Camacho
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