Presidente del TSE se recupera satisfactoriamente tras intervención quirúrgica

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, evoluciona favorablemente tras una intervención quirúrgica realizada hace varios días. El magistrado podría recibir el alta médica en las próximas horas.
El Departamento de Comunicación del TSE informó a este medio que el juez presenta una evolución positiva.
Notas relacionadas
Camacho ingresó el pasado lunes por la mañana en la Clínica Abreu. Esa misma tarde, los médicos lo sometieron a una cirugía para extraer líquido y colocar una válvula para tratar la hidrocefalia, según el diagnóstico médico.
Durante su recuperación, la jueza suplente Lourdes Teresa Salazar asumirá las funciones de la presidencia del Tribunal Superior Electoral.
Te puede interesar
- Salud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal
- Los Jovillos, Azua, reclaman estadio de béisbol prometido por el presidente
- Director de DASAC acude en auxilio de familia en Villa Fundación, San Cristóbal
- ¡Alofoke lo logró! Dominicanos Primero alcanza meta de firmas
- ¡Atención! Metro y teleféricos tendrán horario especial este lunes