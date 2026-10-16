Yeni Berenice desmiente médicos vayan a la cárcel por consultas por Whastapp

Santo Domingo, RD.– Tras el revuelo suscita entre los médicos por las presuntas amenazas del Código Penal sobre las consultas por Whastapp, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso aclaro que eso es falso.

La magistrada aseguró que el nuevo Código Penal no regula en ninguno de sus acápites esa relación entre el médico y sus pacientes.

El Código no regula exactamente nada respecto a si el médico consulta o manda una receta por Whastapp, e incluso me he preguntado cuidado si es que yo tengo el Código errado, porque el que yo tengo no dice nada de eso. Olvidémonos de eso, porque no es cierto es todo falso.

Sin embargo, expresó que si el sector medicina lo asume como una política ya es otra cosa, pero dijo entender que debería haber cierto riesgo.