Yeni Berenice desmiente médicos vayan a la cárcel por consultas por Whastapp

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Santo Domingo, RD.– Tras el revuelo suscita entre los médicos por las presuntas amenazas del Código Penal sobre las consultas por Whastapp, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso aclaro que eso es falso.
La magistrada aseguró que el nuevo Código Penal no regula en ninguno de sus acápites esa relación entre el médico y sus pacientes.
El Código no regula exactamente nada respecto a si el médico consulta o manda una receta por Whastapp, e incluso me he preguntado cuidado si es que yo tengo el Código errado, porque el que yo tengo no dice nada de eso. Olvidémonos de eso, porque no es cierto es todo falso.
Sin embargo, expresó que si el sector medicina lo asume como una política ya es otra cosa, pero dijo entender que debería haber cierto riesgo.
“Quizás porque la información que usted recibe este sesgada por el padre, la madre o la persona que tiene la tutoría o la misma persona que está siendo víctima en este caso, porque hay que recordar que el paciente dominicano es especial”.
“Pero que el médico no puede mandar recetas por Whatsaap porque va a caer preso el médico, eso es falso”, reiteró.
“Ahora a mí siempre me ha parecido que una consulta por Whatapp es una estafa al médico porque el paciente no viene al centro médico, no paga la consulta, entonces yo considero que merma considerablemente los ingresos del médico” agregó.
La procuradora geneneral de República se pronunció en esos términos durante un taller sobre el nuevo Código Penal dirigido a profesionales de la salud, donde también aclaró que ningún médico será condenado a 60 años de prisión por una práctica médica culposa.
Explicó que las penas de esa magnitud corresponderían a crímenes cometidos fuera del ejercicio de la medicina.
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