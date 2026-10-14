Sanz Lovatón resalta en San Francisco alianza industrial entre RD y EE.UU

San Francisco, CA. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó el potencial que tiene la República Dominicana para insertarse en la industria de los semiconductores, como una plataforma para el ensamblaje, pruebas y encapsulado (ATP) mediante la modalidad nearshore para empresas estadounidenses.

El funcionario presentó este planteamiento durante varios paneles y reuniones con empresas de semiconductores, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales vinculados al futuro de la microelectrónica. Los encuentros se desarrollan en el marco de SEMICON West 2026, donde el ministro participa junto a una delegación público-privada dominicana.

Entre ellos, participó en el panel “Del anuncio a la puesta en marcha: los recursos detrás del despliegue de semiconductores”, junto a Ian Steff, director ejecutivo de mySilicon Compass; Abby Pratt, vicepresidenta sénior de Advanced Medical Technology Association; Sandra Watson, presidenta y directora ejecutiva de Arizona Commerce Authority; y Brian Lenihan, vicepresidente de SkyWater Technology/IonQ.

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Allí destacó que la República Dominicana cuenta con 859 empresas de zonas francas distribuidas en 95 parques industriales. Estas cifras reflejan la fortaleza del sector manufacturero nacional orientado a la exportación.

Muestra de esa confianza es que, en 2025, las exportaciones de las zonas francas alcanzaron los 8.600 millones de dólares, y en los primeros 8 meses de 2026 supera ya los 6.040 millones de dólares.

Puso como ejemplo a Arizona, al cual considera un socio estratégico para configurar un ecosistema de semiconductores más integrado en toda América.

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No obstante, enfatizó que el desarrollo de un ecosistema de semiconductores requiere infraestructura confiable, talento especializado, regulación eficiente y proveedores cualificados. También destacó la importancia del compromiso conjunto entre el Gobierno, la industria y el sector académico.

RD busca atraer inversiones en semiconductores

Enfatizó la sólida alianza industrial entre la República Dominicana y Estados Unidos, reflejada en las 256 empresas de capital estadounidense que operan en el país. Estas empresas generan más de 85,900 empleos y registraron exportaciones por US$6,320 millones en 2025.