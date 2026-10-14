Sanz Lovatón resalta en San Francisco alianza industrial entre RD y EE.UU

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San Francisco, CA. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó el potencial que tiene la República Dominicana para insertarse en la industria de los semiconductores, como una plataforma para el ensamblaje, pruebas y encapsulado (ATP) mediante la modalidad nearshore para empresas estadounidenses.
El funcionario presentó este planteamiento durante varios paneles y reuniones con empresas de semiconductores, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales vinculados al futuro de la microelectrónica. Los encuentros se desarrollan en el marco de SEMICON West 2026, donde el ministro participa junto a una delegación público-privada dominicana.
Entre ellos, participó en el panel “Del anuncio a la puesta en marcha: los recursos detrás del despliegue de semiconductores”, junto a Ian Steff, director ejecutivo de mySilicon Compass; Abby Pratt, vicepresidenta sénior de Advanced Medical Technology Association; Sandra Watson, presidenta y directora ejecutiva de Arizona Commerce Authority; y Brian Lenihan, vicepresidente de SkyWater Technology/IonQ.
Allí destacó que la República Dominicana cuenta con 859 empresas de zonas francas distribuidas en 95 parques industriales. Estas cifras reflejan la fortaleza del sector manufacturero nacional orientado a la exportación.
Muestra de esa confianza es que, en 2025, las exportaciones de las zonas francas alcanzaron los 8.600 millones de dólares, y en los primeros 8 meses de 2026 supera ya los 6.040 millones de dólares.
Puso como ejemplo a Arizona, al cual considera un socio estratégico para configurar un ecosistema de semiconductores más integrado en toda América.
No obstante, enfatizó que el desarrollo de un ecosistema de semiconductores requiere infraestructura confiable, talento especializado, regulación eficiente y proveedores cualificados. También destacó la importancia del compromiso conjunto entre el Gobierno, la industria y el sector académico.
RD busca atraer inversiones en semiconductores
Enfatizó la sólida alianza industrial entre la República Dominicana y Estados Unidos, reflejada en las 256 empresas de capital estadounidense que operan en el país. Estas empresas generan más de 85,900 empleos y registraron exportaciones por US$6,320 millones en 2025.
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Asimismo, señaló que alrededor del 90 % de las exportaciones dominicanas de productos electrónicos tienen como destino Estados Unidos. Este dato refleja el nivel de integración del país en las cadenas de manufactura estadounidenses.
“La República Dominicana no parte de cero. Estamos construyendo el próximo capítulo de nuestro futuro industrial sobre la base de décadas de excelencia manufacturera y la confianza de líderes industriales a nivel mundial”, proclamó Sanz Lovatón.
Informó que, por esta razón, el Gobierno dominicano trabaja para identificar áreas en las que el país pueda competir eficazmente, desarrollar talento especializado y fortalecer las capacidades de los proveedores locales. También busca crear las condiciones necesarias para convertir los compromisos de inversión en capacidad operativa de manufactura.
“Al alinear al gobierno, la industria y el ámbito académico en torno a prioridades compartidas, podremos posicionar el talento y la manufactura dominicanos para la siguiente etapa del desarrollo industrial”, añadió.
El ministro está acompañado por una delegación público-privada integrada por viceministros y miembros del equipo del MICM y representantes del sector empresarial, entre ellos Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella; Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); el empresario Carlos de León y el diputado Vicente Sánchez Baret. La delegación participa en encuentros orientados a presentar las ventajas del país y explorar oportunidades de inversión en la industria de semiconductores.
SEMICON West 2026 se celebra del 13 al 15 de octubre en San Francisco, California, Estados Unidos. El evento reúne a empresas de semiconductores, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales vinculados al desarrollo de la microelectrónica.
Su agenda aborda temas como inteligencia artificial, encapsulado avanzado, fabricación inteligente, sostenibilidad, movilidad, tecnología médica y desarrollo de la fuerza laboral. El encuentro facilita el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas para responder a los retos del sector y acelerar la innovación.
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