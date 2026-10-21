Venezuela designa nuevo cónsul general en República Dominicana

Experiencia en el Gobierno venezolano

Además de su labor diplomática, Barrientos ocupó puestos de responsabilidad dentro de la administración venezolana. Entre ellos figuran los cargos de ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión Pública, así como ministro de Industrias.

Su nombramiento como cónsul general se enmarca en los esfuerzos de Caracas y Santo Domingo por recuperar los servicios oficiales que conectan a sus ciudadanos con las autoridades de ambos países.

Avances para recuperar los servicios consulares

En agosto, los gobiernos dominicano y venezolano anunciaron que trabajarían a partir de una hoja de ruta común para restablecer progresivamente sus vínculos oficiales.

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El acuerdo contempla una primera fase centrada en las medidas necesarias para reabrir los servicios consulares. Después, ambos países prevén avanzar hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas, de acuerdo con un calendario convenido entre las partes.

La interrupción de estos servicios ha dificultado la realización de trámites consulares para ciudadanos dominicanos y venezolanos. Por ello, la reapertura representa una parte del proceso de recuperación de los canales institucionales entre ambas naciones.

El entendimiento también incluye el fortalecimiento de la comunicación oficial y el diálogo como vías para avanzar en la reconstrucción de las relaciones bilaterales.