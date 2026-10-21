Venezuela designa nuevo cónsul general en República Dominicana

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El Gobierno de Venezuela designó a Wilmer Omar Barrientos Fernández como nuevo cónsul general en República Dominicana, de acuerdo con una disposición publicada en la Gaceta Oficial venezolana.
El nombramiento se produce mientras ambos países avanzan en la reanudación de sus relaciones diplomáticas y consulares, un proceso anunciado en agosto tras conversaciones entre representantes de los dos gobiernos.
Barrientos llega al cargo luego de una trayectoria que combina funciones militares, políticas y diplomáticas. Durante ocho años representó a Venezuela como embajador en Egipto, responsabilidad que desempeñó antes de su nueva designación.
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Experiencia en el Gobierno venezolano
Además de su labor diplomática, Barrientos ocupó puestos de responsabilidad dentro de la administración venezolana. Entre ellos figuran los cargos de ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión Pública, así como ministro de Industrias.
Su nombramiento como cónsul general se enmarca en los esfuerzos de Caracas y Santo Domingo por recuperar los servicios oficiales que conectan a sus ciudadanos con las autoridades de ambos países.
Avances para recuperar los servicios consulares
En agosto, los gobiernos dominicano y venezolano anunciaron que trabajarían a partir de una hoja de ruta común para restablecer progresivamente sus vínculos oficiales.
El acuerdo contempla una primera fase centrada en las medidas necesarias para reabrir los servicios consulares. Después, ambos países prevén avanzar hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas, de acuerdo con un calendario convenido entre las partes.
La interrupción de estos servicios ha dificultado la realización de trámites consulares para ciudadanos dominicanos y venezolanos. Por ello, la reapertura representa una parte del proceso de recuperación de los canales institucionales entre ambas naciones.
El entendimiento también incluye el fortalecimiento de la comunicación oficial y el diálogo como vías para avanzar en la reconstrucción de las relaciones bilaterales.
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