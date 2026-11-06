Willy Lora analiza el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU.

El periodista y consultor político Willy Lora afirmó que el Partido Demócrata enfrenta el reto de convertir su victoria en las elecciones de medio término de Estados Unidos en resultados concretos para la población.

Durante una entrevista en el espacio 55 Minutos, Lora analizó los cambios en el mapa electoral estadounidense, incluida la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos, como Texas.

El consultor explicó que el resultado estuvo influido por factores como el costo de vida, la política migratoria y la percepción de los votantes sobre las deportaciones. También mencionó la abstención de millones de electores y las inversiones económicas realizadas durante la campaña.