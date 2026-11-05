Wellington Arnaud promete bajar la luz y construir 15 presas si llega al poder

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El aspirante presidencial del PRM plantea construir 15 presas, ampliar la generación hidroeléctrica y crear politécnicos en cada municipio.
Wellington Arnaud prometió reducir en más de un 30 % la tarifa eléctrica en República Dominicana si resulta electo presidente en 2028. Para alcanzar esa meta, propuso construir 15 presas y aumentar en más de 2,000 megavatios la capacidad de generación hidroeléctrica del país.
El aspirante presidencial presentó sus propuestas durante una entrevista en el programa radial Esto no es Radio, donde explicó que su proyecto busca fortalecer la producción de energía limpia, reducir la dependencia de combustibles fósiles y abaratar el costo de la electricidad.
“Vamos a ser autosuficientes en nuestra generación y, sobre todo, nosotros vamos a abaratar el costo de la tarifa eléctrica”, afirmó.
Wellington Arnaud plantea ampliar la generación hidroeléctrica
Arnaud sostuvo que el desarrollo de nuevas infraestructuras hidráulicas y el aprovechamiento del hidrobombeo permitirían mejorar la capacidad energética nacional.
Según explicó, estas iniciativas contribuirían a almacenar más agua, aumentar la generación de electricidad y disminuir los costos que enfrentan los consumidores.
La propuesta energética forma parte de una visión de desarrollo que, según el dirigente político, debe traducirse en soluciones concretas para las necesidades de la población.
Propone un politécnico en cada municipio
En materia educativa, Wellington Arnaud planteó establecer un politécnico en cada municipio, con carreras técnicas vinculadas a las necesidades económicas y productivas de las comunidades.
El objetivo, explicó, sería facilitar que los jóvenes puedan prepararse para acceder a su primer empleo sin tener que trasladarse necesariamente a otras localidades.
También propuso incorporar espacios deportivos y culturales en los centros educativos, como parte de una formación integral para los estudiantes.
Notas relacionadas
Arnaud asegura que ganará la convención del PRM
En el ámbito político, Arnaud reafirmó su intención de ganar la convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), programada para el 3 de octubre de 2027.
El aspirante rechazó que exista un único candidato capaz de garantizar la victoria presidencial del partido y aseguró que la organización cuenta con una estructura fortalecida para competir en las elecciones de 2028.
“El PRM hoy está fortalecido”, manifestó.
Asimismo, afirmó que su proyecto presidencial suma respaldo municipal y legislativo, con alrededor de 40 legisladores que, según indicó, apoyan sus aspiraciones.
Mencionó presencia de su equipo en Santiago, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Valverde y Monseñor Nouel, además de la incorporación de nuevos dirigentes durante los últimos meses.
Wellington Arnaud propone debates entre precandidatos
El dirigente también planteó que el PRM organice debates entre sus aspirantes presidenciales para que la militancia y la ciudadanía puedan conocer sus propuestas. También comparar sus planteamientos.
Al referirse a sus compañeros de partido que también aspiran a la candidatura presidencial, destacó sus cualidades. También aseguró que sería un honor contar con ellos en una eventual administración gubernamental.
“Mis compañeros son muy buenos”, expresó.
Arnaud pide rigor contra la corrupción
Sobre la lucha contra la corrupción, Wellington Arnaud sostuvo que cualquier persona que incurra en estos actos debe enfrentar las consecuencias ante la justicia.
“Cualquiera que cometa actos de corrupción tiene que ser sometido con la mayor rigurosidad”, afirmó.
El aspirante también defendió la importancia de recorrer las comunidades y conocer directamente las necesidades de sus habitantes.
En ese sentido, mencionó visitas a San José de las Matas, El Rubio y Monción, donde aseguró que ha escuchado a autoridades locales, dirigentes y ciudadanos.
A su juicio, quien aspire a dirigir el país debe conocer sus principales problemas y las posibles soluciones.
Te puede interesar
- Miguel Vargas: El Gobierno ha incumplido hasta con sus propios dirigentes
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
- Abogada advierte sobre multas y prisión por incumplir la facturación electrónica