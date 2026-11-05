Wellington Arnaud promete bajar la luz y construir 15 presas si llega al poder

Arnaud asegura que ganará la convención del PRM

En el ámbito político, Arnaud reafirmó su intención de ganar la convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), programada para el 3 de octubre de 2027.

El aspirante rechazó que exista un único candidato capaz de garantizar la victoria presidencial del partido y aseguró que la organización cuenta con una estructura fortalecida para competir en las elecciones de 2028.

“El PRM hoy está fortalecido”, manifestó.

Asimismo, afirmó que su proyecto presidencial suma respaldo municipal y legislativo, con alrededor de 40 legisladores que, según indicó, apoyan sus aspiraciones.

Mencionó presencia de su equipo en Santiago, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Valverde y Monseñor Nouel, además de la incorporación de nuevos dirigentes durante los últimos meses.

Wellington Arnaud propone debates entre precandidatos

El dirigente también planteó que el PRM organice debates entre sus aspirantes presidenciales para que la militancia y la ciudadanía puedan conocer sus propuestas. También comparar sus planteamientos.

Al referirse a sus compañeros de partido que también aspiran a la candidatura presidencial, destacó sus cualidades. También aseguró que sería un honor contar con ellos en una eventual administración gubernamental.

“Mis compañeros son muy buenos”, expresó.

Arnaud pide rigor contra la corrupción

Sobre la lucha contra la corrupción, Wellington Arnaud sostuvo que cualquier persona que incurra en estos actos debe enfrentar las consecuencias ante la justicia.

“Cualquiera que cometa actos de corrupción tiene que ser sometido con la mayor rigurosidad”, afirmó.

El aspirante también defendió la importancia de recorrer las comunidades y conocer directamente las necesidades de sus habitantes.

En ese sentido, mencionó visitas a San José de las Matas, El Rubio y Monción, donde aseguró que ha escuchado a autoridades locales, dirigentes y ciudadanos.

A su juicio, quien aspire a dirigir el país debe conocer sus principales problemas y las posibles soluciones.