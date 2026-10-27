Wellington Arnaud encabeza reunión del Comité de Emergencias del Inapa

Santo Domingo, RD. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, activó su comité de emergencias para dar seguimiento a las incidencias provocadas por una vaguada que afecta diferentes puntos del territorio nacional.

Entre las medidas adoptadas figuran: acciones preventivas para salvaguardar la infraestructura de agua potable y saneamiento. Asimismo, seguridad del personal y suspensión de operatividad en algunos sistemas con alto nivel de turbidez.

Arnaud exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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El funcionario recomendó a la población a hacer uso racional del agua potable, ante la situación que pueda generar el fenómeno atmosférico.

El equipo se mantiene en sesión permanente para dar respuesta oportuna a la población, cumpliendo con las directrices del presidente Luis Abinader.