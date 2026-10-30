¿Podrá Wander Franco volver a jugar béisbol fuera de las Grandes Ligas?

Aunque su regreso a las Grandes Ligas enfrenta obstáculos, Wander Franco podría tener la posibilidad de continuar su carrera en otros circuitos del béisbol profesional, donde Japón, México y Venezuela aparecen como posibles destinos para el campocorto dominicano.

El comentarista deportivo Frank Camilo planteó estas alternativas y señaló que el futuro del jugador no depende únicamente de su situación judicial. Las Grandes Ligas también cuentan con políticas disciplinarias propias que pueden determinar la continuidad de un pelotero dentro de la organización.

Para explicar esta diferencia, Camilo mencionó el caso del lanzador estadounidense Trevor Bauer, quien enfrentó acusaciones de agresión sexual. La Fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales en su contra. Sin embargo, MLB le impuso una suspensión de 324 partidos, que posteriormente redujo a 194.

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Bauer no regresó a las Grandes Ligas y continuó su carrera en otros circuitos profesionales, entre ellos Japón y México. También jugó con las Estrellas Orientales en el béisbol dominicano.