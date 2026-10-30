¿Podrá Wander Franco volver a jugar béisbol fuera de las Grandes Ligas?

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Aunque su regreso a las Grandes Ligas enfrenta obstáculos, Wander Franco podría tener la posibilidad de continuar su carrera en otros circuitos del béisbol profesional, donde Japón, México y Venezuela aparecen como posibles destinos para el campocorto dominicano.
El comentarista deportivo Frank Camilo planteó estas alternativas y señaló que el futuro del jugador no depende únicamente de su situación judicial. Las Grandes Ligas también cuentan con políticas disciplinarias propias que pueden determinar la continuidad de un pelotero dentro de la organización.
Para explicar esta diferencia, Camilo mencionó el caso del lanzador estadounidense Trevor Bauer, quien enfrentó acusaciones de agresión sexual. La Fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales en su contra. Sin embargo, MLB le impuso una suspensión de 324 partidos, que posteriormente redujo a 194.
Bauer no regresó a las Grandes Ligas y continuó su carrera en otros circuitos profesionales, entre ellos Japón y México. También jugó con las Estrellas Orientales en el béisbol dominicano.
Notas relacionadas
El comentarista recordó además los casos de los dominicanos Jeurys Familia, José Reyes y Domingo Germán. Los tres recibieron suspensiones de MLB tras investigaciones relacionadas con incidentes de violencia doméstica. Estos antecedentes muestran que la organización puede aplicar sus propias medidas disciplinarias, independientemente de los resultados de los procesos judiciales.
«En las Grandes Ligas no veremos más a Wander Franco. En el resto de las ligas, sí», expresó Camilo al referirse al futuro del jugador.
Otras opciones en el béisbol profesional
Entre las opciones mencionadas figura Japón, cuya liga profesional es una de las más importantes fuera de Estados Unidos. México también cuenta con competiciones profesionales durante el verano y el invierno. Venezuela mantiene su propio torneo invernal y Estados Unidos cuenta con ligas independientes.
No obstante, estos destinos representan alternativas y no ofertas de contratación confirmadas. La posibilidad de que Franco vuelva a jugar dependerá de las oportunidades que surjan y de las decisiones de las organizaciones interesadas en contratarlo.
Situación judicial
En República Dominicana, la Corte de Apelación de Puerto Plata revocó el perdón judicial que había recibido Franco. El tribunal estableció una condena de tres años de prisión suspendida por abuso sexual y psicológico contra una adolescente. La decisión también contempla el pago de una multa equivalente a tres salarios mínimos.
El campocorto permanece fuera de la actividad de las Grandes Ligas desde agosto de 2023. MLB lo apartó tras hacerse públicas las acusaciones en su contra.
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