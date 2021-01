Waldo Ariel Suero reitera que CMD recomienda las vacunas Moderna y Pfizer

Por Raúl Germán B.

@RaulGermanB

Santo Domingo, RD.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, declaró este miércoles que ese gremio recomienda las vacunas Moderna y Pfizer, porque su efectividad es de un promedio de 95%.

Suero indicó: “También, sus efectos secundarios son menores que las demás vacunas”.

Agregó que las vacunas AstraZeneca, que contrató el Gobierno, tiene una cobertura de un aproximado entre 62 a 70%.

“Esto fue precipitado, aunque entiendo que de buena fe. Las vacunas AstraZeneca, sus estudios fueron suspendidos en un momento, porque se reportaron casos de mielitis transversa. Nosotros lo que hemos dicho, y que causó revuelo, que hay médicos que se nos han acercado y nos han dicho que por qué razón a ellos los van a vacunar con AstraZeneca, y que ellos, por esa razón, no se van a vacunar. Ahora bien, el Colegio Médico no ha dicho, no se pongan esa vacuna, no lo hemos dicho en ningún momento, no estamos haciendo ningún llamado en ese sentido. Sí hay médicos que nos han expresado que se quieren vacunar con la Pfizer. Solo es que un sector de médicos nos ha dicho por qué hay que vacunar a los médicos y a la población con la vacuna que tiene menor efectividad; y ya vi que las enfermeras se pronunciaron igual”, argumentó.

La mielitis transversa se desarrolla a menudo después de infecciones virales debidas a varicella zoster (el virus que causa varicela y herpes zoster o culebrilla), herpes simplex, citomegalovirus, Epstein-Barr, gripe, ecovirus, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis A o rubéola. Las infecciones bacterianas de la piel, infecciones del oído medio y la neumonía bacteriana también se han asociado con esta afección.

Reveló que los ricos de la República Dominicana se están vacunando con las marca Pfizer, fuera del país.

“Se vio a Amable (Aristy) vacunarse afuera, con la Pfizer. Ustedes que están ahí, que son periodistas, saben que si los ponen a escoger entre la AstraZeneca y Pfizer, todos se van a ir por Pfizer; yo lo sé que es así. Entonces, porque vamos a seguir con el cuento de que somos un país subdesarrollado, vamos a vacunar a todos los médicos con la vacuna que es menos efectiva. A eso es que estamos haciendo una observación. No nos oponemos a que se utilice esa vacuna, el médico que quiera vacunarse, que se vacune, el dominicano que quiera vacunarse, que se vacune, esa es su decisión”, adelantó.

Dijo estas declaraciones en el programa el Zol de la Mañana, al ser entrevistado por Julio Martínez Pozo y Euri Cabral.