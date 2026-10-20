Voluntariado Popular mejora viviendas de tres familias en Yaguate

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Yaguate, San Cristóbal. Unos 70 colaboradores del Voluntariado Popular participaron en una jornada de remozamiento de viviendas en la comunidad Hoyos del Barro, en Yaguate, San Cristóbal, junto a Hábitat para la Humanidad República Dominicana y residentes de la localidad.
Los trabajos incluyeron pintura y construcción de pisos para mejorar las condiciones habitacionales de tres familias en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa forma parte de la alianza entre el Banco Popular Dominicano y Hábitat Dominicana. La misma establecida en 2023 para contribuir al acceso a viviendas dignas y al desarrollo sostenible de comunidades vulnerables. Como parte de esta colaboración, se trabaja en la recuperación de 200 viviendas mediante la instalación de nuevos pisos y mejoras en su habitabilidad.
Alianza para mejorar la calidad de vida
Dinorah Grullón, gerente de División de Proyectos del Banco Popular, destacó la importancia del trabajo conjunto entre voluntarios y organizaciones sociales. También comunidades para generar cambios duraderos.
La ejecutiva señaló que una vivienda digna ofrece seguridad y mejores oportunidades para las familias.
Por su parte, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, resaltó los resultados de la alianza y afirmó que la sustitución de pisos contribuye a crear hogares más saludables y seguros, especialmente para los niños.
La jornada da continuidad a otras intervenciones realizadas por ambas entidades en Yaguate, que incluyen la construcción de pisos de concreto y la recuperación de espacios comunitarios.
Notas relacionadas
Voluntariado con impacto social
El Voluntariado Popular cuenta con más de 2,000 colaboradores y desarrolla iniciativas en áreas como desarrollo comunitario, educación para la sostenibilidad, reforestación y gestión social y de salud.
En 2025, el programa recibió un reconocimiento de Conexión RSE por su contribución al tejido social dominicano.
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