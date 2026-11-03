Voluntariado Banreservas convoca 57.ª edición del Concurso de Pintura Infantil

Santo Domingo.– El Voluntariado Banreservas anunció la apertura de la convocatoria para la 57.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, que este año se desarrolla bajo el lema “Nuestras raíces, nuestra Navidad”, con el propósito de estimular la creatividad de los niños y fortalecer su vínculo con las tradiciones culturales dominicanas.

La iniciativa, encabezada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, constituye un espacio para fomentar la expresión artística, la imaginación y los valores culturales entre niños y niñas de 6 a 12 años.

A través de este concurso, el Voluntariado Banreservas reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la niñez, promoviendo actividades que contribuyen a preservar la identidad nacional y a transmitir las tradiciones dominicanas a las nuevas generaciones.