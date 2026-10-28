Viva Miches será sede de la Final Mundial Oceanman 2026

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El hotel Viva Miches by Wyndham será la sede de la Final Mundial Oceanman 2026, una competencia internacional de natación en aguas abiertas que reunirá a más de 4,000 atletas y participantes de más de 100 países.

El evento se celebrará del 9 al 15 de noviembre en Miches, provincia El Seibo, mientras que las competencias están programadas del 13 al 15 de noviembre. El Ministerio de Turismo de República Dominicana será el patrocinador principal.

Miches apuesta al turismo deportivo La celebración del campeonato busca impulsar a Miches como destino de turismo deportivo, bienestar y naturaleza en el Caribe. Publicidad Erika Sordo, directora sénior de Marketing y Comunicaciones de Viva Resorts by Wyndham, destacó que la elección del hotel como sede representa una oportunidad para proyectar el potencial turístico de la zona. También respaldar actividades vinculadas al deporte y la recreación. Ubicado en Playa Esmeralda, Viva Miches cuenta con 535 habitaciones, cinco restaurantes, piscina, entretenimiento y una oferta todo incluido frente al mar.