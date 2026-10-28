Viva Miches será sede de la Final Mundial Oceanman 2026

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El hotel Viva Miches by Wyndham será la sede de la Final Mundial Oceanman 2026, una competencia internacional de natación en aguas abiertas que reunirá a más de 4,000 atletas y participantes de más de 100 países.
El evento se celebrará del 9 al 15 de noviembre en Miches, provincia El Seibo, mientras que las competencias están programadas del 13 al 15 de noviembre. El Ministerio de Turismo de República Dominicana será el patrocinador principal.
Miches apuesta al turismo deportivo
La celebración del campeonato busca impulsar a Miches como destino de turismo deportivo, bienestar y naturaleza en el Caribe.
Erika Sordo, directora sénior de Marketing y Comunicaciones de Viva Resorts by Wyndham, destacó que la elección del hotel como sede representa una oportunidad para proyectar el potencial turístico de la zona. También respaldar actividades vinculadas al deporte y la recreación.
Ubicado en Playa Esmeralda, Viva Miches cuenta con 535 habitaciones, cinco restaurantes, piscina, entretenimiento y una oferta todo incluido frente al mar.
Notas relacionadas
Estas serán las competencias de Oceanman 2026
El programa incluye pruebas de natación en distintas categorías: Oceanman, de 10 kilómetros; Half Oceanman, de 5 kilómetros. También Sprint, de 2 kilómetros; OceanKids, de 500 metros, y relevos OceanTeams, de 3 por 500 metros. También habrá una competencia élite con nadadores destacados del ranking internacional.
La final mundial permitirá mostrar los paisajes costeros de Miches y su infraestructura hotelera ante deportistas, familiares y visitantes extranjeros, fortaleciendo la proyección del destino en el mercado internacional.
Los interesados en conocer los detalles de la competencia, las inscripciones y las opciones de alojamiento pueden consultar el sitio web oficial de Oceanman.
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