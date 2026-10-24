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El punto fronterizo de Malpaso, en el municipio de Jimaní, provincia Independencia, permanece en calma y bajo estricta vigilancia de las autoridades dominicanas, ante el aumento de la violencia en Haití tras el secuestro de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños.
La seguridad en esta zona fronteriza fue reforzada con más miembros del Ejército de la República Dominicana y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), por disposición del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.
El incremento de la vigilancia se produjo la tarde del pasado viernes, con el despliegue de más efectivos. También vehículos militares para mantener el control y monitorear la situación en el vecino país.
Violencia en Haití afecta el comercio fronterizo
Aunque el mercado binacional de Malpaso se desarrolla sin inconvenientes, comerciantes y compradores han experimentado una disminución significativa en la actividad comercial.
Haitianos y dominicanos consultados por CDN indicaron que el flujo de compradores ha mermado considerablemente, en medio de la preocupación por los enfrentamientos registrados en comunidades haitianas cercanas a la frontera.
Entre las localidades afectadas se encuentra Guanabuque, situada a menos de 45 kilómetros de Jimaní, lo que mantiene en alerta a las autoridades dominicanas por la cercanía de los episodios violentos.
Pese a este panorama, las actividades comerciales en el mercado binacional continúan con normalidad, aunque con una presencia reducida de compradores de ambas nacionalidades.
Notas relacionadas
Secuestro de cuatro salvadoreños aumenta la tensión
La situación de seguridad en Haití se agravó tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de la Fuerza de Supresión de Pandillas, a quienes secuestraron el pasado sábado 17 de octubre mientras se desplazaban en un vehículo blindado.
Ante este hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el envío de tropas especializadas el pasado viernes. Esto con el objetivo de localizar y rescatar con vida a los cuatro compatriotas.
El caso ha generado mayor preocupación por la seguridad en territorio haitiano, donde persisten los enfrentamientos y la actividad de grupos armados.
Mientras tanto, las autoridades dominicanas mantienen reforzada la vigilancia en Malpaso para prevenir incidentes. También para garantizar la seguridad en este importante punto de conexión comercial entre República Dominicana y Haití.
Por: Jeidys Pérez.
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