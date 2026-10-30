Año nuevo y sin Metro: Villa Mella tendrá que esperar hasta 2027

Los trabajos de extensión de la Línea 1B del Metro de Santo Domingo, que conectará la estación Mamá Tingó con el sector de Punta, en Santo Domingo Norte, permanecerán paralizados hasta enero de 2027, pese a los reclamos de los comunitarios por la agilización de la obra.

La construcción se detuvo a mediados de octubre y llegará al cierre de 2026 sin avances en su ejecución. Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, quien anunció que los trabajos se reanudarán en enero del próximo año.

El funcionario explicó que durante el último trimestre de 2026 las autoridades darán prioridad al pago de las expropiaciones pendientes, cuyo monto ronda los 448 millones de pesos.

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La pausa en la construcción se produce mientras todavía queda por ejecutar el 36.2 % del presupuesto asignado al proyecto para este año.

Metro de Villa Mella tiene más de RD$439 millones sin ejecutar

De acuerdo con los datos de ejecución del gasto del Gobierno Central, publicados por el Ministerio de Hacienda y Economía, al 23 de octubre se habían desembolsado 774.7 millones de pesos de los 1,214 millones disponibles para la ampliación.

Esto representa una ejecución presupuestaria del 63.8 %, mientras que permanecen pendientes de ejecución unos 439.3 millones de pesos.

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La asignación original para la obra era de 1,400 millones de pesos en 2026. Sin embargo, el presupuesto fue reducido en 186 millones, hasta quedar en 1,214 millones.

La ampliación de la Línea 1B busca extender el servicio desde la estación Mamá Tingó, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, hasta el sector de Punta. El proyecto beneficiaría a miles de residentes de Santo Domingo Norte, quienes esperan una solución a las dificultades de movilidad y transporte que enfrentan diariamente.

Por esta razón, comunitarios han reclamado mayor rapidez en los trabajos, debido al impacto que tendría la extensión del Metro en sus desplazamientos cotidianos.

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Gobierno contempla RD$1,465 millones para ampliar la Línea 2

Mientras la extensión hacia Santo Domingo Norte espera su reanudación, el Gobierno contempla nuevas inversiones para fortalecer el sistema de transporte masivo.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 incluye una partida de 1,465.6 millones de pesos para ampliar la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

La inversión figura entre las principales intervenciones de infraestructura pública previstas para el próximo año, según el Informe Explicativo y Marco Presupuestario de Mediano Plazo, publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Asimismo, las autoridades proyectan continuar con el desarrollo del Monorriel de Santiago de los Caballeros, para el cual se contempla una inversión de 6,371 millones de pesos en 2027.

Estos proyectos forman parte de los planes gubernamentales para fortalecer el transporte público. Tamién para mejorar la movilidad urbana y reducir los congestionamientos vehiculares en las principales ciudades del país.