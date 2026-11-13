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Autoridades municipales, policiales y representantes de distintas instituciones analizaron los problemas de violencia e inseguridad que afectan a Villa Altagracia durante una reunión de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género.

El encuentro estuvo encabezado por el viceministro de Interior y Policía, Carlos Ogando, encargado del área de armas, y el alcalde José Miguel Méndez Restituyo. También participaron el senador Gustavo Lara, Wendy Zapata, directora de Denuncias del Ministerio de Interior y Policía, y representantes de los sectores educativo y comunitario.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, «no asistió a la actividad».

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Policía reporta 13 homicidios en Villa Altagracia

Durante su intervención, el comandante local de la Policía Nacional, coronel Eladio Pérez Balderas, informó que el municipio registra 13 homicidios en lo que va de 2026.

Según explicó, una parte importante de esos hechos ocurrió en centros de diversión. También reportó la incautación de 38 armas de fuego en esos establecimientos.

El oficial aseguró que la tasa de homicidios bajó de un 20 % a un 13 %, como resultado de las medidas implementadas. Sin embargo, la información suministrada no precisa el período de comparación ni la unidad utilizada para expresar esos porcentajes.

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La situación local también aparece en las estadísticas nacionales. Un informe de la Fuerza de Tarea Conjunta, publicado el 22 de octubre, situó a Villa Altagracia entre las cinco demarcaciones con mayor tasa de homicidios del país, con 16.08 por cada 100,000 habitantes al 16 de octubre.

Ese indicador coloca al municipio por encima de la tasa nacional acumulada, que para esa fecha era de 7.25 por cada 100,000 habitantes.

Entre los datos presentados y las demandas planteadas durante la reunión figuran:

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13 homicidios: casos registrados en Villa Altagracia en lo que va de 2026, según el comandante policial.

casos registrados en Villa Altagracia en lo que va de 2026, según el comandante policial. 38 armas de fuego: incautadas en centros de diversión, de acuerdo con el informe del oficial.

incautadas en centros de diversión, de acuerdo con el informe del oficial. 16.08 homicidios por cada 100,000 habitantes: tasa registrada en el municipio al 16 de octubre.

tasa registrada en el municipio al 16 de octubre. 7.25 homicidios por cada 100,000 habitantes: tasa nacional acumulada en ese mismo corte.

tasa nacional acumulada en ese mismo corte. Más agentes escolares: solicitud para reforzar la seguridad en los centros educativos.

solicitud para reforzar la seguridad en los centros educativos. Nuevos destacamentos: reclamo de comunidades que consideran insuficiente la presencia policial.

Advierten sobre armas y violencia en las escuelas

Otro de los temas abordados fue la seguridad en los centros educativos.

Carmen Lidia Frías, identificada en el material como encargada local de Conani, expresó preocupación por los episodios de violencia y la presencia de armas entre estudiantes.

La funcionaria solicitó ampliar la cantidad de agentes de la Policía Escolar y realizar requisas periódicas en los planteles.

También recordó el caso reciente de un niño que sufrió una intoxicación tras consumir una bolita que, según lo informado durante la reunión, contenía una sustancia vinculada a drogas.