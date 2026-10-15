Realizan otra vigilia en conmemoración por caso Jet Set

Símbolos de dolor y justicia

“Esta misma silla que ustedes ven aquí vacía representa que en cada familia, en cada hogar, también está esa silla vacía. Ya ese ser no está con su familia y hoy estamos unidos haciendo un homenaje a cada una de nuestras víctimas”, expresó uno de los participantes.

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Los familiares explicaron que esta vigilia tiene un propósito especial. Piden al juez Franny González que cambie la calificación jurídica del caso a homicidio voluntario con dolo eventual.

Los manifestantes consideran que las pruebas del proceso respaldan su reclamo. También entienden que el caso representa una prueba para la justicia dominicana.

“República Dominicana pone a prueba nuestra justicia con este caso”, expresó uno de los participantes al insistir en que el juez debe cambiar la calificación jurídica.

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Los deudos también esperan que los hermanos Espaillat reciban la pena máxima. Sostienen que las pruebas disponibles deben servir de base para esa decisión.

La Cuarta Sala Penal decidirá este viernes si cambia la calificación jurídica de los hechos. Su decisión marcará el rumbo del juicio de fondo contra los propietarios de la discoteca Jet Set.

Por Keren Lucas.