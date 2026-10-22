Video: Raquel Arbaje se suma a la tendencia viral “Dame hombro” de Bulin 47

La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, se sumó a la tendencia viral “Dame hombro” durante la celebración del quinto aniversario del programa ChequéateRD, una iniciativa dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer.

El video también fue compartido por Arbaje en su cuenta de Instagram.

Arbaje participó al ritmo del exponente urbano dominicano Bulin 47, quien popularizó el tema en colaboración con el creador de contenido colombiano Kevin Wai. El momento quedó captado en video y se suma a las coreografías que han ganado popularidad en las redes sociales.

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La participación de la primera dama llamó la atención por llevar esta tendencia musical a una actividad centrada en la salud y la prevención, en la que se resaltaron los avances del programa ChequéateRD.

ChequéateRD cumple cinco años de servicio

Durante la celebración de su quinto aniversario, se informó que ChequéateRD ha realizado 146,000 tamizajes desde mayo de 2021, como parte de sus esfuerzos para facilitar el acceso a evaluaciones médicas y contribuir a la detección oportuna del cáncer.

El programa es una iniciativa gratuita del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Oficina de la Primera Dama. Su objetivo es acercar los servicios de prevención a la población y promover la importancia de los chequeos médicos periódicos.

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¿Qué servicios ofrece ChequéateRD?

La iniciativa ofrece diferentes servicios para apoyar la prevención y detección temprana de enfermedades. Entre ellos se encuentran: